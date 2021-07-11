حديقة الأعشاب المنزلية.. هكذا تفيد صحتك!

عمان- زراعة الأعشاب في المنزل هواية مسلية وتوفر المال وتفيد الصحة، فلِمَ لا نضيف أغنى النكهات إلى أطباقنا، ونستفيد من أفضل الفوائد التي تقدمها الطبيعة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية؟

إن إنشاء حديقة الأعشاب الخاصة بكم أمر سهل. كل ما تحتاجونه للزراعة داخل المنزل هو إعداد أحواض للزراعة، وتراب زراعي، وبذور، أو شتلات صغيرة. أما للزراعة خارج المنزل، فبدلًا من أحواض الزراعة، استخدموا صناديق خشبية.

إليكم مجموعة من الأعشاب الصحية، التي تسهل زراعتها في الأردن:

إكليل الجبل: يحارب الخلايا السرطانية، ويحسن الذاكرة، ويريح من آلالام المعدة.

الزعتر: يستخدم لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية.

الريحان: يهدئ الأعصاب، وهو مصدر جيد للألياف، وله خصائص مضادة للأكسدة، ويساعد الكبد، ويفيد في تنقية البشرة من العيوب.

البقدونس: يحتوي على فيتاميني أ و ج، وملعقة كبيرة واحدة منه تزودنا بنصف حصتنا اليومية من فيتامين ك، الضروري لصحة الدم.

الميرمية: تخلصنا من التوتر والإعياء، وتحسن الذاكرة، ولها خواص مضادة للأكسدة ومطهرة، وتحارب الشيخوخة.

الثوم المعمر: يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

الشبت: مصدر جيد لمضادات الأكسدة، ويعتقد أنه يساعد في التخلص من الحازوقة، ويعد للاستعمال بخلط ملعقة صغيرة من أوراق الشبت في كوب من الماء المغلي، ثم نصفي الأوراق.

النعنع: ملعقتان كبيرتان منه تزودنا بأكثر من نصف حصتنا اليومية من فيتامين أ، والنعنع مفيد للتنفس، والهضم، وعلاج الغثيان، والصداع، واضطرابات الجهاز التنفسي، والربو، والبثور.

بقلم: فريق نكهات عائلية