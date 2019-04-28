حديقة القصر في الكيويارد تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال رمضان

عمان– وضعت إدارة فندق القصر متروبول اللمسات الأخيرة لتجهيز حديقة القصر في الكيويارد بعد أكثر من عشرين عاماً من النجاح المتواصل في إحياء الأجواء الرمضانية المميزة والمتجددة، من خلال وضع الأزهار والأشجار الطبيعية وبأجمل الألوان وأرقى الأجواء لتعكس الجو الربيعي الخلاب الذي يليق بشهر رمضان الكريم من خلال أجواء عائلية مميزة توفرها لروادها الكرام.

ويجتمع على بوفيه الإفطار هذا العام أمهر طباخي أتيكو- مجموعة فخر الدين ليعدوا أمام الضيوف أطيب وأشهى الأنواع من سلطات ومقبلات وأصناف رئيسية من المأكولات العربية الشهية والأطباق العالمية الشهيرة، إضافة الى تشكيلة غنية من الحلويات العربية والرمضانية.

وتم توسعة حديقة الكيويارد هذا العام لتستوعب عددا أكبر من الزوار لتقدم الأفضل لروادها الباحثين عن الأجواء العائلية ولمّة الأصدقاء واجتماع رواد الأعمال سواء على مائدة إفطار شهية على أنغام العود والطرب الأصيل، أو على الإفطار والسهرات الخاصة التي تجهز حسب الرغبة لتضفي أجواء مميزة وممتعة.