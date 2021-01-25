حديقة حيوان سانتياجو تحتفل بالحفاظ على الحمار الصومالي من الانقراض

الغد- قدمت حديقة حيوان في تشيلي صغير الحمار اصومالى الإفريقى نادر السلالة المهددة بالانقراض، فى حديقة بوين فى سانتياغو، حيث يتم إيواء الحيوانات في إطار مشروع للحفاظ عليها من الانقراض

حيث وضعت أنثى الحمار الصومال صغيرها منذ ايام تزامنا مع فترة إغلاق الحديقة بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا حيث يمتلك الحمار بنية جسمية تميزة عن غيرة من الحمير إضافة على خطوط متعرجة حول قدميه

يبلغ طول هذه الحمر مترين ويبلغ علوّها ما بين 1.25 و1.45 متر عند الكتفين، ويصل طول ذيلها إلى ما بين 40 و50 سنتيمترا، وتزن ما بين 230 و270 كيلوغراما. يكون لون هذه الحيوانات رماديا باهتا على القسم العلوي من الجسد ويتلاشى تدريجيّا حتى يصبح أبيض في القسم السفلي وعلى القدمين وتمتلك خطوط حول الأرجل الأربعة خطوطا سوداء عرضيّة على قوائمها

تعدّ الحمر البرية الإفريقيّة متكيفة تماما مع العيش في البيئة الصحراويّة وشبه الصحراويّة فهي تمتلك جهازا هضميا قادر على هضم وتحليل نبات الصحراء واستخراج العصارات منها بفعاليّة، كما وتستطيع البقاء بدون ماء لفترة طويلة نسبيّا. تستطيع هذه الحمر إرصاد الخطر من مسافة بعيدة بفضل آذانها الطويلة التي تساهم أيضا بتبريد جسدها، وهي تعيش متفرقة عن بعضها نوعا ما (عدا الإناث والصغار)، على العكس من باقي أنواع الخيليّات التي تعيش في قطعان متراصّة، وذلك عائد إلى ندرة النباتات في موطنها مما يدفعها إلى التفرق للبحث عنها بفعاليّة أكبر. تمتلك هذه الحمر صوتا عاليا يمكن سماعه على بعد 3 كيلومترات (ميلين) مما يساعدها على التواصل الدائم مع غيرها من الحمير في الصحراء..

الأم لحظة الولادة مكان إعاشة صغير الحمار الحمار حديث الولادة

اللحظات الأولى لخروج صغيرالحمار إلى الحديقة

صغير الحمار برفقة أمه

الحمار الصغير يتنزه فى الحديقة برفقة أمه

الحمار الصغير وأمه

لحظة إطعام صغير الحمار العشب الأخضر