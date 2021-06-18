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التربية: طالب التوجيهي ليس مطالبا بحفظ الآيات القرآنية وأبيات الشعر

منذ 5 ساعات
مبنى وزارة التربية والتعليم بمنطقة العبدلي في عمان-(تصوير: أمجد الطويل)
مبنى وزارة التربية والتعليم بمنطقة العبدلي في عمان-(تصوير: أمجد الطويل)

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عمان – قال مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حمّاد، إنه تم حذف الوحدة الأخيرة من مواد الثقافة المشتركة لطلبة الثانوية العامة.

وفي التفاصيل، أوضح حماد أنه تم حذف آخر وحدة من مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتاريخ الأردن، فضلا عن آخر 5 دروس من مادة التربية الإسلامية.

وشدد في مقابلة له عبر قناة “رؤيا”، على أنه لن يتم حذف أي دروس أو وحدات إضافية لطلبة التوجيهي.

وبيّن حماد، أن طالب الثانوية العامة ليس مطالبا بحفظ الآيات القرآنية وأبيات الشعر، بل مطالب بفهمها وشرحها.

وأشار إلى أنه لن يتم نشر الأوزان النسبة للوحد الدارسية كما حصل العام الماضي، مبينا أنها تنقسم إلى 50% لكل فصل.

وأضاف أنه نسبة الأسئلة المباشرة في الامتحان تصل إلى 40%، فضلا عن 40% للفهم والتطبيق، و20% أسئلة قدرات عليا وهي التي تفصل الطلبة لأنها تعتمد على القدرات الفردية.

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