حرائق الغابات في كندا تدفع عشرة آلاف شخص لمغادرة منازلهم

اوتاوا– أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية قيام الجيش الكندي بالمساعدة في الجهود الجارية لمكافحة حرائق الغابات المشتعلة حاليا بمقاطعة ألبرتا غرب البلاد والتي دفعت عشرة آلاف شخص على مغادرة منازلهم.

وقال وزير السلامة العامة الكندي رالف جودال في بيان، اليوم، إن ألبرتا طلبت مساعدة القوات الكندية وقبلت الحكومة الفيدرالية الطلب بعد أن أجبرت الحرائق السلطات إلى إخلاء عشرة آلاف شخص من منازلهم حيث يشتعل أكثر من عشرين حريقا في الجزء الشمالي من المقاطعة.

وأعلن جودال جاهزية الجيش الكندي للمساعدة في نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم جوا فضلا عن إمدادات النقل وتقديم الدعم اللوجستي والمساعدات الطبية.

من جانبه قال وزير الشؤون البلدية بمقاطعة ألبرتا كايسي مادو أن مركز العمليات بالمقاطعة يتعاون مع وزارة الدفاع الوطنية لمكافحة الحرائق التي تؤثر بشدة على المقاطعة، مشيرا إلى أن مدينة هاي ليفل شمال المقاطعة ظلت فارغة لأكثر من أسبوع حيث اشتعلت أكبر الحرائق في تلك المنطقة وأدت إلى إخلاء خمسة آلاف شخص من منازلهم.

(بترا)