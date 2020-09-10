حرائق تلتهم آلاف المنازل وتخلف قتلى في كاليفورنيا وأوريغون

واشنطن- أعلنت حاكمة ولاية أوريغون، المحاذية لولاية كاليفورنيا، كيت براون، مساء الأربعاء، أن الحرائق المستعرة في كاليفورنيا لما يزيد عن اسبوع قد انتشرت لتدمر خمس بلدات في اوريغون وهي: ديترويت وبلو ريفر، وفينيكس وفيدا وتالنت ، أشعلت مئات البيوت وقد تخلف مئات القتلى، وتلحق الدمار الأكبر بتاريخ الولاية.

وقالت براون إنّ الحرائق أتت حتى اليوم على أكثر من 120 ألف هكتار، وإنّ ما لا يقلّ عن خمس بلدات دمّرت “إلى حدّ كبير”، في حين تتواصل عمليات الإجلاء الجماعية من المناطق الواقعة على خط النار.

ويشهد الساحل الغربي للولايات المتّحدة بأكمله، من ولاية واشنطن الحدودية مع كندا إلى الحدود المكسيكية بالقرب من سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، حرائق تاريخية أجّجتها موجة جفاف ورياح عاتية.-(بترا)