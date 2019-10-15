حرائق هائلة تجتاح لبنان

بيروت– اندلعت الليلة الماضية في وقت واحد حرائق كبيرة في عدد من المناطق اللبنانية، ما ادى الى نزوح عدد كبير من الاهالي من منازلهم التي باتت على خط النار مباشرة. وافاد الدفاع المدني اللبناني ان عمليات الاطفاء تجري بصعوبة بالغة بسبب وقوع الحرائق في مناطق حرجية وعرة، الا ان الجهود تتركز على تحييد النار عن المنازل.

واضاف ان حريق منطقة الشوف الساحلية الخطير تسبب بنزوح كل ابناء بلدة الدبية عن منازلهم التي قضت النيران على بعضها، فيما اقفلت المدارس والجامعات في المنطقة ابوابها، مبينا “ان القوات الجوية في الجيش تعمل على اخماد الحرائق بواسطة ثماني طوافات”.

وأعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن في تصريح “ان طوافات قبرصية تم الاستعانة بها تعمل في هذه الأثناء على اخماد الحريق الكبير في المشرف”، مضيفة “لقد أنشأنا غرفة عمليات في رئاسة الحكومة وأخرى متنقلة على الارض في المشرف لمتابعة عملية اخماد الحرائق”. (بترا)