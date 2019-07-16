حرارة افريقيا في الأردن غدا

عمان- الغد- تتأثر المملكة غدا الأربعاء، بكتلة هوائية حارة قادمة من أفريقيا. وتشير توقعات كل من موقع طقس العرب، ودائرة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاعا كبيرا سيطرأ على درجات الحرارة غدا لتصبح أعلى من معدلاتها ما بين 5 و7 درجات مئوية، لتصل إلى 38 درجة مئوية في عمان.

ويسود طقس جاف وحار نسبي إلى حار في عُموم مناطق المملكة، ويكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة خلال ساعات ما بعد الظُهر والمساء، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية شرق وجنوب المملكة حيث تُرفق بهبات قوية أحياناً.

وتظهر السحب المتوسطة والعالية في أنحاء مختلفة بالأخص في جنوب وشرق المملكة.

أما مع ساعات الليلة المقبلة (الثلاثاء/الأربعاء) وليلة الأربعاء/الخميس، فيكون الطقس أكثر حرارة من المعتاد في مختلف المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية.

لكن الكتلة التي تتأثر بها المملكة لا ترقى لتكون “موجة حارة”، إذ تشير التوقعات الى عدم استمرار الحر طويلاً، ولفترة زمنية تقدر بحدود 48 ساعة فقط، في حين يجب على الأقل أن تتجاوز الحرارة معدلاها العامة بخمس درجات مئوية فأكثر، ولمدة ثلاث أيام متواصلة فأكثر وعلى رقعة جغرافية واسعة، حتى توصف بالموجة الحارة.