حراك في الأندية المعاقبة في “فيفا”

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

بدأت الأندية المحلية الستة، المعاقبة بحرمانها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حراكها ومساعيها لرفع العقوبة، من خلال البحث عن سداد المستحقات المالية للمدربين واللاعبين، التي تسببت في إيقاع هذه العقوبة.

ويأتي هذا الحراك في ظل اقتراب فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ يوم 11 الحالي؛ حيث تسعى الأندية خاصة المحترفين، لدخول سوق الانتقالات لتعزيز صفوف فرقها.

وتعاني أندية الفيصلي والحسين إربد والرمثا والجزيرة والبقعة وذات راس، من عقوبة من قبل “فيفا”، تمنعها من تسجيل أي لاعب جديد، حتى تدفع المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين المشتكين.

ووفق المعلومات، فإن أغلب الأندية بدأت في التواصل مع المشتكين، لدفع مستحقاتهم، أو جزء منها، وإقناعهم بالتراجع عن الشكوى، في ظل اقتراب موعد الانتقالات الشتوية.

وعلمت “الغد” أن المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن عدد من المدربين واللاعبين، وجه إنذارات خطية للأندية واتحاد الكرة، لتحذيرها من قيد لاعبين محليين في الفريق الأول أو في فرق الفئات العمرية، معتبرا أن ذلك يعد مخالفة، ولا يجوز لاتحاد الكرة الموافقة على تسجيل أي لاعب.

وجاءت هذه الإنذارات، بعد أن قام أحد الأندية المحرومة، بتسجيل لاعب هاو في كشوفاته، واستخراج بطاقة له من اتحاد الكرة، وهو ما اعتبر مخالفا، وفق حديث المحامي في تصريح لـ”الغد”، بانتظار الخطوات التالية.