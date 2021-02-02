حراك “ناشف” في سوق الانتقالات

عمان – الغد – وصف لاعبون ما يجري من حراك في سوق الانتقالات، أنه حراك على “الناشف” في ظل كثرة المفاوضات، وغياب القوة المالية النقدية، في ظل معاناة الأندية من شح في الموارد.

وقال لاعبون أنهم يخوضون مفاوضات مع عدد من الأندية التي ترغب في ضمهم، لكن هذه الاتفاقات ينقصها توفر السيولة المالية النقدية، ما يؤخر من التوقيع والموافقات.

ويقول اللاعبون أنهم قطعوا أشواطا كبيرة مع أندية، إلا أنهم تفاجأوا في الأمتار الأخيرة، بعدم قدرة النادي على توفير دفعه نقدية مقبولة، الأمر الذي ساهم في تجميد المفاوضات.

ويلاحظ في سوق الانتقالات للفترة الحالية، غياب الثقة الكاملة بين اللاعب والنادي بناء على تجارب سابقة، الأمر الذي يدفع اللاعبين لرفض التوقيع إلا بعد تسلم مستحقات مالية نقدية، والحصول على ضمانات لتسلم باقي المستحقات بانتظام. – (أخبار النجوم)