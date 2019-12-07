“حرب النجوم” تنطلق للمرة الثانية على “أرض المريخ ” في باها الأردن – فيديو

عمان – الغد – يستضيف الأردن نشاطين مهمين للعام المقبل في رياضة السيارات الأول هو باها الأردن – كأس العالم للكروس كاونتري – باها (الباها على المريخ) والثاني رالي الأردن للشرق الأوسط.

وكشف الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” عن روزنامة بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها – 2020 والتي تضم 8 سباقات، ويستضيف الأردن الجولة الثالثة من البطولة للمرة الثانية، ويقام السباق بالفترة من 16 -18 نيسان (أبريل) المقبل.

كما كشف الاتحاد روزنامة الشرق الأوسط للراليات للعام المقبل، حيث تتألف البطولة من 5 جولات، ويستضيف الأردن الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات خلال الفترة من 24 – 26 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويتلألأ أبطال الراليات المحليون والعرب والعالميون في سماء الأردن ورم من خلال منافسات رالي الأردن للشرق الأوسط للراليات التي يعد واحدا من أعرق الراليات في المنطقة، وباها الأردن – كأس بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها، فكلتا البطولتين لهما رونق خاص، وطبيعة تضاريسية مختلفة، ويتيح رالي الأردن للشرق الأوسط للمشاركين والمتابعين فرصة الاستمتاع بالأماكن الأثرية والدينية المحاذية للبحر الميت، فيما تستضيف رم “أرض المريخ” أصدقاء “علاء الدين في حرب النجوم” للمرة الثانية.

والأبطال المحليون والعالميون والعرب، عليهم تجهيز مركباتهم بالشكل المطلوب للمنافسة في باها الأردن 2020 في أجواء سحر وادي رم لاكتشاف ما تخبئه لهم طبيعة الصحراء في منظر فريد من نوعه، ومميز بالنسبة لطبيعة الأردن الصحراوية، والتي يغلب عليها لون الرمال الذهبية، وتمتاز بمساحات شاسعة من اللون الأرجواني.

ويطمح الأردن بداية من تسويق النجاح وصولا لترويج الثقافة أو السياحة الوطنية الاقتصادي، كما أن الأردن لم يفوت فرصة تسويق نفسه عالميا، حيث استضاف من خلال باها الأردن والوصول إلى العالمية في رياضة السيارات يعتبر ملتقى ومكانا مثاليا للتعبير عن روح الأردن في قلب السباقات.

كما يجسد باها الأردن – بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها صورة مشرقة للأردن بجهود المتطوعين والكوادر العاملة في الأردنية لرياضة السيارات.

يُذكر أن صحراء رم كانت قد استضافت تصوير فيلم “المريخي The Martian”، وهو فيلم خيال علمي أميركي أنتج العام 2015، عن رواية بنفس العنوان للكاتب آندي وير، وفيلم “علاء الدين”، وهو فيلم رومانسي خيالي موسيقي أميركي، أنتج هذا العام، والجُزء التاسع من فيلم الخيال العلمي “حرب النجوم” في العام 2018، وصُورت مشاهده بمنطقتي وادي رم والشاكرية في الأردن، محاكية بمواقعها المذهلة ومناظرها الطبيعية مجرة فضائية بعيدة، وغير ذلك من الأفلام التاريخية والدينية التي صُورت في صحراء وادي رم في وقت سابق.

روزنامة بطولة كأس العالم للكروس كاونتري – باها 2020

– الجولة الأولى: سباق باها روسيا بالفترة 6-9 شباط (فبراير).

– الجولة الثانية: سباق باها دبي بالفترة 2-4 نيسان (أبريل).

– الجولة الثالثة: سباق باها الأردن بالفترة 16 -18 نيسان (أبريل).

– الجولة الرابعة:سباق باها إيطاليا بالفترة 18- 21 حزيران (يونيو).

– الجولة الخامسة: سباق باها إسبانيا بالفترة من 23-26 حزيران (يونيو).

– الجولة السادسة: سباق باها هنغاريا بالفترة من 13- 16 آب (أغسطس).

– الجولة السابعة: سباق باها بولندا بالفترة من 3- 6 أيلول (سبتمبر).

– الجولة الثامنة: سباق باها البرتغال بالفترة من 21 – 31 تشرين الأول (أكتوبر).

روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات 2020

– الجولة الأولى: رالي عُمان بالفترة من 6-8 شباط (فبراير).

– الجولة الثانية: رالي قطر بالفترة من 2-4 نيسان (أبريل).

– الجولة الثالثة: رالي لبنان بالفترة من 4-6 أيلول (سبتمبر).

– الجولة الرابعة: رالي الأردن بالفترة من 24-26 أيلول (سبتمبر).

– الجولة الخامسة: رالي قبرص بالفترة من 9-11 تشرين الأول (أكتوبر).