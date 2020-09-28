حرب “باردة” بين ناديين

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

شهدت الأيام الماضية، حربا باردة بين ناديين، قبل مباراتهما المقبلة بدوري المحترفين لكرة القدم.

الحرب بدأت عندما استدعى النادي لاعبيه المعارين للنادي المنافس، من أجل منحهما مستحقات مالية متأخرة، وهو الأمر الذي أثار امتعاض النادي الذي يلعب في صفوفه اللاعبين حاليا.

وقام النادي المنافس بمنع لاعبيه من الذهاب إلى ناديهم الأصلي لتسلم المستحقات، خوفا من أن يكون هناك تأثيرات نفسية على اللاعبين خلال المباراة التي تجمعهما.