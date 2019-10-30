“حرة الزرقاء”: ارتفاع التصدير بـ 2528 مركبة في أيلول

إحسان التميمي

الزرقاء– في الوقت الذي تعاني حركة التخليص على المركبات في المنطقة الحرة تراجع حاد وغير مسبوق، ما تزال عملية تصدير المركبات تشهد تحسنا نسبيا مقارنة مع العام الماضي، بحسب ما تظهر إحصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، والتي أظهرت ان عملية التصدير على المركبات خلال شهر ايلول (سبتمبر) الماضي، تشهد تحسنا نسبيا بحيث بلغ عدد المركبات التي تم تصديرها 6477 فيما بلغ لنفس الفترة من العام الماضي 3949.

ويقول أحد العاملين في مجال التخليص ياسين الحسبان، ان عملية تصدير المركبات شهدت تحسنا خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي بسبب الاستقرار في العراق وعودة الهدوء الى سورية وفتح المعابر، مؤكدا أن عملية تصدير المركبات لا تكفي لإحياء قطاع المركبات والذي يشغل آلاف الأردنيين، خصوصا وان عملية التخليص لصالح السوق المحلية تراجعت بشكل حاد وكبير.

وبين الحسبان ان اعادة فتح المعابر الحدودية مع دول الجوار ساهم وبشكل نسبي، بتحسن عملية تصدير المركبات، داعيا الحكومة الى تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لقطاع المركبات، والذي بات يعاني في السوق المحلي بسبب ارتفاع تكاليف التخليص وتراجع الطلب.

ويؤكد الحسبان ان عملية تصدير المركبات تتفاوت من شهر الى آخر، وانها عملية مرتبطة برغبات اسواق دول الجوار، وتعتمد بشكل اساسي على حجم الطلب من البلد المستوردة.

ولفت الى أهمية تشجيع عملية تصدير المركبات، من خلال تسهيل عملية التصدير، والتي تساهم في احياء المنطقة الحرة.

ويقول خالد عصفور احد العاملين في قطاع المركبات، ان عملية تصدير المركبات تشهد تحسن منذ مطلع العام الحالي، الا ان المنطقة الحرة بشكل عام تشهد تراجعا حادا وكبيرا فيما يتعلق بقطاع المركبات.

واضاف ان اعادة فتح المعابر الحدودية، وخصوصا معبر طريبيل مع العراق تسبب في اعادة احياء عملية التصدير من المنطقة الحرة من جديد، حيث يعد السوق العراقي من اكبر الاسواق التصديرية للمنطقة الحرة.

واكد عصفور ان عملية تصدير المركبات تتفاوت من شهر الى آخر، بناء على حاجة لأسواق دول الجوار ومدى رغبة التجار في الاستيراد من السوق الاردني. وكان نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة قال في حديث سابق لـ”الغد” إن إعادة فتح المعابر الحدودية مع العراق وسورية، من شأنه العمل على تحسين علميات التصدير، قائلا ان التصدير مع الجانب العراقي يشهد تحسنا من شهر لآخر.

واضاف إن عملية التحسن تعود الى تطور الأوضاع الأمنية ايجابيا على الطريق الدولي مع دول الجوار.

وأضاف أبو عاقولة، أن المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء عانت بشكل كبير، بسبب اغلاق المنافذ الحدودية، والتي دفعت العديد من العاملين في قطاع السيارات الى البحث عن بدائل، أو الخروج من السوق.