حرثا وعمان يواصلان تحقيق انتصاراتهما بـ “يد السيدات”

بلال الغلاييني

عمان – واصل فريقا حرثا وعمان تحقيق انتصاراتهما في دوري اندية السيدات بكرة اليد، حيث تمكن حرثا من كسب موقعة وادي السير بنتيجة 29-21 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في اطار لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الذهاب، وفي صالة الحسن بإربد عاد فريق عمان بفوز كبير ادركه على حساب مستضيفه فريق كفرسوم وتغلب عليه بنتيجة 31-20،

ورفعا حرثا وعمان رصيدهما إلى 4 نقاط، وتفرغا كليا للمواجهة التي تجمعهما يوم السبت المقبل في صالة الأميرة سمية بعمان في ختام المرحلة، وقبل ذلك وعند الساعة الرابعة مساء يلتقي فريقا كفرسوم ووادي السير.

إلى ذلك اكد اتحاد اللعبة على اقامة لقاءات مرحلة الإياب في مواعيدها السابقة، والتي تبدأ يوم السبت 3 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل؛ عندما يلتقي فريقا كفرسوم وحرثا عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، وبالتوقيت ذاته يلتقي في صالة الأميرة سمية بعمان فريقا وادي السير وعمان، وفي الجولة الثانية من هذه المرحلة، يلتقي يوم السبت 10 من الشهر ذاته فريقا حرثا ووادي السير في صالة الحسن بإربد، وعند الساعة الخامسة مساء، وبالتوقيت ذاته يلتقي في صالة الأميرة سمية بعمان فريقا عمان وكفرسوم، في حين تقام الجولة الأخيرة لمنافسات الدوري يوم السبت 17 من الشهر ذاته، عندما يلتقي كفرسوم ووادي السير في صالة الحسن بإربد عند الساعة الرابعة مساء، تليها مباشرة وعند الساعة الخامسة والنصف المواجهة التي تجمع بين فريقي حرثا وعمان.

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