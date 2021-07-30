حرثا يتوج بكأس الأميرة سمية لكرة اليد بفوزه المستحق على عمان

بلال الغلاييني

عمان – ظفر فريق حرثا بلقب بطولة كأس الأميرة سمية لكرة اليد، بعد الفوز المثير الذي سجله على فريق عمان بنتيجة 28-22، والشوط الأول (11-11)، وذلك في المباراة الختامية للبطولة، والتي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب برعاية رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي، والذي قام بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وهي (حرثا وعمان ووادي السر)، فيما جاء فريق كفرسوم بالمركز الرابع والأخير.

من ناحية أخرى تنطلق يوم السبت المقبل منافسات دوري اندية السيدات بمشاركة فرق حرثا (حامل اللقب)، ووصيفه عمان، إلى جانب فريقي وادي السير وكفرسوم، وتقام وفق نظام الدوري من مرحلتين (الذهاب) والإياب، وتستمر حتى يوم 3 أيلول (سبتمبر) المقبل، في الوقت الذي خصص فيه الاتحاد جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

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