حرثا يسترد صولجان زعامة “اليد” النسوية

عاطف البزور

إربد – “ذكريات شمالية”… زاوية نطل بها على قرائنا الأعزاء تراعي المتغيرات والمستجدات التي نمر بها .. “ذكريات شمالية” نافذة على المسيرة الرياضية في شمال المملكة نستذكر من خلالها لحظات الفرح والحزن التي عاشتها جماهير الرياضة في شمال الوطن الحبيب.

بعد سنوات عجاف

بعد خمس سنوات عجاف، عاد فريق حرثا النسوي لاسترداد لقب دوري كرة اليد للسيدات عن جدارة واستحقاق، بعد مشوار حافل حقق من خلاله الفريق الفوز في كافة لقاءاته، باستثناء خسارة وحيدة كانت أمام منافسه التقليدي فريق الاهلي بفارق هدف واحد 24-25، وهو الفارق الذي لم يبعد الفريق عن دائرة المنافسة، بل ساهم في تحفيز اللاعبات في استرداد اللقب رغم صعوبة المهمة في مباراة الإياب مع الأهلي في عمان، بيد أن الإصرار والعزيمة التي تسلح بهما الفريق ولاعباته إلى جانب الدراسة الواسعة التي اعتمد عليها مدرب الفريق موفق فتح الله عن أساليب الأهلي كلها، وفرت الفرصة أمام حرثا في الفوز بفارق هدفين ومن ثم اعتلاء منصة التتويج يوم الجمعة الحادي عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2013.

فريق حرثا وجد كافة الإمكانيات الفنية والإدارية متوفرة أمامه لاسترداد اللقب الذي غاب عن خزائنه لمدة خمس سنوات، حيث عملت الهيئة الإدارية والهيئة العامة بقيادة رئيس النادي محمود عبيدات على حل كافة المعيقات التي واجهت الفريق، قبل أن يخوض منافسات الدوري، وقبل ذلك كانت الهيئة الإدارية تسارع لمشاركة الفريق في بطولة الأندية العربية الثانية التي أقيمت في الإمارات، في الوقت الذي لعبت فيه خبرة المدرب موفق فتح الله دورا كبيرا في حصول الفريق على النتائج الطيبة والإيجابية، والتي مهدت الطريق أمام الفريق في فرض قوته وهيمنته على أرض الواقع، فكان الفوز تلو الاخر، حتى تحقق الحلم بالتربع على الترتيب العام، بعد أن كانت الصدارة بيد فريق الأهلي، الذي قدم هو الأخر مستويات جيدة وضعته على بعد أقل من خطوة للفوز باللقب، لكن نتيجة المباراة الختامية ابتعد اللقب عنه ليذهب لمصلحة فريق حرثا.

يذكر أن فريق حرثا (بطل الدوري) ضم في صفوفه اللاعبات ولاء السعايدة وفلك عبيدات وسماح عبيدات ورؤى ناصر وتسنيم ناصر وأماني عبيدات وهيا عبيدات وأمال عبيدات وحنين عبيدات وأية عبيدات ورهف عبيدات وسندس عبيدات ووردة عبيدات، فيما أشرف على تدريبات الفريق موفق فتح الله ومساعده العراقية ناديا جبار وأشرف على الجوانب الإدارية إداري الفريق أحمد عبيدات.