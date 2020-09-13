الرياضةرياضة محلية

حرثا يستهل مشواره بالفوز على كفرسوم في “يد السيدات”

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – استهل نادي حرثا مشواره نحو الحفاظ على لقب دوري السيدات لكرة اليد بفوزه على كفرسوم بنتيجة 33-22 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في صالة الحسن بمدينة إربد في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

كما فاز نادي عمان على وادي السير بنتيجة 28-19 في المباراة الثانية التي جمعت الفريقين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وستقام الجولة الثانية من عمر المسابقة يوم السبت المقبل ، حيث يلتقي وادي السير مع حرثا عند الساعة الخامسة مساءً في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وفي ذات التوقيت تحتضن صالة الحسن لقاء كفرسوم وعمان.

مقالات ذات صلة

بدء محاكمة فالك والخليفي الاثنين في سويسرا بتهم فساد

منذ 7 دقائق

اختتام الأسبوع الأول من الدوري النسوي للمحترفات – صور

منذ 24 دقيقة

انطلاق فعاليات دورة التدريب للمستوى الرابع بالزرقاء

منذ 28 دقيقة

الكراتيه يقيم فحص الترقية للأحزمة السوداء للإعادة والمستجدين

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
58 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock