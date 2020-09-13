حرثا يستهل مشواره بالفوز على كفرسوم في “يد السيدات”

عمان – الغد – استهل نادي حرثا مشواره نحو الحفاظ على لقب دوري السيدات لكرة اليد بفوزه على كفرسوم بنتيجة 33-22 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في صالة الحسن بمدينة إربد في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

كما فاز نادي عمان على وادي السير بنتيجة 28-19 في المباراة الثانية التي جمعت الفريقين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وستقام الجولة الثانية من عمر المسابقة يوم السبت المقبل ، حيث يلتقي وادي السير مع حرثا عند الساعة الخامسة مساءً في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وفي ذات التوقيت تحتضن صالة الحسن لقاء كفرسوم وعمان.