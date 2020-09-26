حرثا ينفرد في صدارة كرة اليد بفوزه على عمان.. ووادي السير بالمركز الثالث

بلال الغلاييني

عمان – انفرد فريق حرثا بصدارة الترتيب العام لدوري اندية السيدات لكرة اليد، بعد الفوز المثير الذي سجله على حساب منافسه فريق عمان وتغلب عليه بفارق.هدف واحد وبنتيجة 21-20، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في اطار الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الذهاب، وحفلت بالندية والإثارة خصوصا في الدقائق الأخيرة بعد أن تمكن فريق عمان من تقليص فارق الأهداف 17-20، إلى هدف واحد.

وفي المباراة التي سبقتها بذات الصالة خرج فريق وادي السير بفوز مستحق على منافسه فريق كفرسوم وتغلب عليه بنتيجة 29-20، بعد اداء جيد تسلح فيه فريق وادي السير بالهجمات المضادة.

وبهذه النتيجتين، رفع فريق حرثا رصيده إلى 6 نقاط، وبقي فريق عمان بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، تلاه فريق وادي السير بالمركز الثالث برصيد 2 نقطتين، فيما فريق كفرسوم بالمركز الرابع الأخير من دون نقاط.

إلى ذلك تبدأ لقاءات مرحلة الإياب اعتبارا من يوم السبت 3 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل؛ بإقامة الجولة الرابعة، حيث يلتقي فريقا كفرسوم وحرثا عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، وبالتوقيت ذاته يلتقي في صالة الأميرة سمية بعمان فريقا وادي السير وعمان، وفي الجولة الثانية من هذه المرحلة، يلتقي يوم السبت 10 من الشهر ذاته، فريقا حرثا ووادي السير في صالة الحسن بإربد، وعند الساعة الخامسة مساء، وبالتوقيت ذاته يلتقي في صالة الأميرة سمية بعمان فريقا عمان وكفرسوم، في حين تقام الجولة الأخيرة لمنافسات الدوري يوم السبت 17 من الشهر ذاته، عندما يلتقي كفرسوم ووادي السير في صالة الحسن بإربد، عند الساعة الرابعة مساء، تليها مباشرة وعند الساعة الخامسة والنصف المواجهة التي تجمع بين فريقي حرثا وعمان.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo