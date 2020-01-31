يديعوت أحرنوت

ايتمار آيخنر

31/1/2020

العاب السيادة: إحساس بالازمة رافق أمس حاشية رئيس الوزراء عقب الموقف القاطع الذي عرضه البيت الابيض وبموجبه لن يتم الضم الا بعد الانتخابات. فوعد نتنياهو ورجاله بان ينفذ القرار ببسط السيادة على نحو فوري تبدد، وفي دوائر اليمين ارتفع مستوى الضغط حول “صفقة القرن” وتداعياتها. وقدم مصدر رفيع المستوى في حاشية نتنياهو تفسيرا للحرج: “الحديث يدور عن موضوع فني فقط، لا يوجد جدال مع الأميركيين”.

بعد عرض الخطة السياسية لترامب في البيت الابيض أعلن نتنياهو باحتفالية بانه سيرفع مشروع بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات، على غور الأردن وعلى شمال البحر الميت الى الحكومة يوم الأحد أو الثلاثاء. ولكن في وقت لاحق، وبعد أن اتخذت واشنطن خطوة إلى الوراء، قال وزراء ونواب من الليكود ان الخطوة ستؤجل. كما أن الناطق بلسان نتنياهو، يونتان اوريخ، شطب تغريدة أعلن فيها عن “السيادة على كل الاستيطان يوم الأحد” فأثار عاصفة.

ولكن من يتصدر معارضة الإدارة الأميركية لفكرة الضم قبل الانتخابات كان صهر ومستشار الرئيس ترامب المقرب، جارد كوشنر. “لنرى ما سيحصل. الأمل هو ان ينتظروا إلى ما بعد الانتخابات”، قال امس كوشنر في مقابلة مع موقع “G ZERO”، “اتفقنا معهم على تشكيل فريق فني يدرس الخرائط، ولكني أعتقد اننا سنحتاج الى حكومة إسرائيلية دائمة كي نتقدم. يجب العمل على مدى أشهر لجعل هذا وثيقة نشعر براحة تجاهها”.

ديفيد فريدمان، السفير الأميركي في إسرائيل، وجيسون غرينبلات، المستشار السابق لترامب ومن مهندسي صفقة القرن وان كانا أكثر اعتدالا في مواقفهما من موقف كوشنر ولكنهما هما أيضا عرضا حججا تتعارض ووعود نتنياهو وشوشا مسألة توقيت الضم في ظل اشتراطه بتشكيل لجنة مشتركة.

لقد فهم رئيس الوزراء بانه علق في مضيق غير سهل. صعد نتنياهو الى الطائرة من واشنطن الى موسكو وهو يتلقى رسائل حادة اللهجة من قادة المستوطنين. وفي مرحلة معينة، أجرى مشاورات عاجلة بل واستدعى وزير السياحة يريف لفين ليعود الى الطائرة، بعد عشر دقائق من خروجه منها.

ويضيف مراسلنا افيحاي اتالي بان: النائبة آييلت شكيد من يمينا تناولت أمس تأجيل ضم المستوطنات في المناطق فقال “محظور تأجيل بسط السيادة، فهذه فرصة المرة الواحدة في الـ 52 سنة”. وهاجمت محافل سياسية أخرى الخطة وأوضحت بانه “بدون سيادة تتحول الخطة الى خطر القرن في أنه ستقام دولة فلسطينية”.

وبهدف تهدئة العاصفة شرح مصدر رفيع المستوى في حاشية رئيس الوزراء بان الخلاف مع الإدارة ليس جوهريا ويعنى بشكل تنفيذ الضم. وعلى حد قوله بينما تطلعت إسرائيل لبسط السيادة على دفعتين: بداية المستوطنات التي لا خلاف حولها من ناحية الحدود، مثل غور الأردن وشمال البحر الميت وبعد ذلك المستوطنات الأكثر تعقيدا والتي تقع في معظمها في يهودا والسامرة – تفضل الإدارة تنفيذ بسط السيادة دفعة واحدة. وشرح المسؤول بان “هذا أمر يحتاج الى رسم خرائط وترسيم الخط بشكل دقيق. وبالتالي فان هذه مسألة فنية ينبغي ترتيبها”. اما نتنياهو نفسه فلا يستبعد انه في نهاية المطاف سيقنع الأميركيين بالموافقة قائلا: “تحلوا بالصبر”.

والى ذلك، في اعقاب صفقة القرن تستعد شرطة إسرائيل لامكانية أن تقع أعمال اخلال بالنظام في اثناء الصلاة في الحرم يوم الجمعة. وفي الجنوب أيضا تجري الاستعدادات لاحتمال تصاعد عنف البالونات والمظاهرات على الجدار.