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حركة السفر عبر جسر الملك الحسين يومي السبت والاحد

منذ ساعتين

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عمان- الغد- اعلنت ادارة أمن الجسور حركة السفر عبر جسر الملك الحسين ليومي السبت والاحد المقبلين.

وبحسب ادارة أمن الجسور فإن حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين ليوم السبت الموافق 8 / 6 /2019 ستكون على النحو التالي: مغادرة آخر باص عرب الساعة (14:00)ومغادرة آخر باص سياحة عند الساعة ( 30 : 13) ومغادرة السيارات العادية وآخر باص (v.i.p) عند الساعة (30: 14) ومغادرة السيارات الدبلوماسية عند الساعة (30: 15).

كما اعلنت ادارة أمن الجسور بان حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين ليوم الأحد الموافق 9 / 6 / 2019 ستكون على النحو التالي: مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (0 : 16) ومغادرة آخر باص سياحة ( 30 : 15) ومغادرة السيارات العادية وآخر باص (v.i.p) عند الساعة (30: 16) والسيارات الدبلوماسية عند الساعة ( 30: 17).

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