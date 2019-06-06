حركة السفر عبر جسر الملك حسين ليومي السبت والأحد

عمان- قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام أن حركة السفر عبر جسر الملك الحسين ليوم السبت والاحد الموافق 8/9 – حزيران ستكون على النحو التالي:تكون مغادرة آخر باص عرب ليوم السبت الموافق 8 حزيران عند الساعة (14:00) ومغادرة اخر باص سياحة عند الساعة (13:30) ومغادرة السيارات العادية وآخر باص (vip)عند الساعة (14:30) ومغادرة السيارات الدبلوماسية عند الساعة (15:30)وتكون مغادرة آخر باص عرب ليوم الاحد الموافق 9 حزيران عند الساعة (16:00) ومغادرة اخر باص سياحة عند الساعة (15:30) ومغادرة السيارات العادية واخر باص (vip)عند الساعة (16:30) والسيارات الدبلوماسية عند الساعة (17:30)وتهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستخدمي الجسر مراعاة التوقيتات أعلاه توفيرا للوقت والجهد عليهم .

–(بترا)