حركة تجارية نشطة في أسواق المؤسسة المدنية

طارق الدعجة

عمان- تشهد اسواق المؤسسة المدنية، حاليا، إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على شراء السلع الأساسية والغذائية، تزامنا مع صرف رواتب العاملين بالقطاع العام، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وفق ما اعلن الناطق الاعلامي بالمؤسسة محمد القيسي.

وبين القيسي، في تصريح لـ”الغد”، أن اكثر السلع تشهد اقبالا هي المنتجات الرمضانية والزيوت النباتية والارز والسكر نظرا لاثبات اسعارها وانخفاضها مقارنة بالمحال التجارية الاخرى خصوصا بعد ارتفاع اسعارها بالفترة الاخيرة.

وتوقع القيسي تزايد نشاط الحركة التجارية خلال الاسبوع المقبل وذلك مع صرف رواتب العاملين بالقطاع الخاص.

واكد القيسي توفر جميع السلع في اسواق المؤسسة بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات اسعار مستقرة مقارنة بالعام الماضي مشيرا الى حدوث تراجع في اسعار بعض الاصناف الرمضانية مثل الجوز واللوز والتمور بنسب تتراوح بين 5% و 10 %.

وجدد القيسي التأكيد على توفر مخزون من مختلف السلع الغذائية لدى مستودعات المؤسسة تكفي احتياجات المواطنين لمدد تتراوح بين 4 إلى6 أشهر، مبينا أن المؤسسة لا تسمح بدخول وعرض اي سلعة في اسواقها الا بعد اجتيازها للفحوصات المخبرية التي تظهر سلامتها وجودتها.

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