حركة سحب الثقة من بارتوميو تؤكد جمعها التوقيعات اللازمة

برشلونة – أكد الدافعون بمقترح سحب الثقة من رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته، أنهم جمعوا أكثر من 16 ألفا و521 توقيعا لإجراء استفتاء، بينما لا يزال هناك بضع ساعات متبقية لإغلاق فترة جمع التوقيعات.

ووفقا لمصادر مختلفة من الحركة، فإن هدفهم هو أن يكون لديهم حوالي 18 ألف توقيع عندما يذهبون اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء إلى مكاتب النادي لإجراء التسليم الرسمي.

وسيكون المرشح جوردي فاري، المروج والممثل القانوني لحركة سحب الثقة من الإدارة الحالية، مسؤولاً عن تنفيذ هذا الإجراء.

🚨🚨🚨 Habrá moción de censura contra Bartomeu https://t.co/ZoEPc7uIaL — MARCA (@marca) September 17, 2020

وابتداء من تلك اللحظة، ستبدأ مهلة 10 أيام يقوم خلالها شخص مسؤول من نادي برشلونة، وآخر من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم وممثل عن طلب سحب الثقة، بالتحقق من صحة كل التوقيعات المقدمة.

وإلى أن يتم الانتهاء من هذه العملية، لن يُعرف ما إذا كان أصحاب الطلب لديهم الدعم اللازم لتنفيذ سحب الثقة حتى يتم إجراء استفتاء، حيث يجب أن يحصلوا على 66.6% من الأصوات لإجبار بارتوميو ومجلس إدارته على الاستقالة. (إفي)