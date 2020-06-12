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حركة سياحية نشطة يشهدها جبل نيبو بمادبا

منذ ساعتين

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احمد الشوابكة
مادبا – زار موقع جبل نيبو في مادبا نحو 163 زائر بعد أن فتح ابوابه امام السياحة الداخلية وفق مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني.
وأكد الجعنيني أن النشاط السياحي بدأ يتدرج ليتعفى ، بعد أن أغلقت كافة المواقع السياحية و الأثرية لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب الإجراءات الوقاية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس الكورونا .
و بلغ عدد زوار موقع جبل نيبو 102 أردنيين و 60 من الاجانب المقيمين في الأردن .
ووفق للجعنيني ، أنه مع إفتتاح القطاعات المختلفة داخليا على إثر جائحة كورونا بدأت حركة نشطة لزيارة الأماكن السياحية والأثرية والدينية في محافظة مادبا مع توفير شروط الصحة والسلامة العامة .

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