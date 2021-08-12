حركة طالبان تسيطر على مدينة غزني على الطريق إلى العاصمة الأفغانية

كابول– استولى مقاتلو حركة طالبان على تاسع عاصمة إقليمية في أفغانستان خلال أسبوع بالسيطرة على مدينة غزني اليوم الخميس في الوقت الذي قالت فيه المخابرات الأمريكية إن العاصمة كابول، التي تبعد 150 كيلومترا فقط إلى الشمال الشرقي منها، قد تسقط في أيدي طالبان خلال 90 يوما.

أثارت سرعة زحف طالبان اتهامات متبادلة على نطاق واسع بسبب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب القوات الأمريكية وترك الحكومة الأفغانية تقاتل وحدها.

وتسيطر الحركة على حوالي ثلثي مساحة أفغانستان في حين من المقرر أن يرحل آخر جندي من القوات الدولية التي تعمل تحت قيادة أمريكية بنهاية الشهر الجاري. وتشن قوات طالبان حربا على جبهات متعددة الأمر الذي دفع آلاف الأسر إلى النزوح عن الأقاليم على أمل العثور على الأمان في كابول ومدن أخرى.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى إن طالبان استولت على غزني الواقعة على الطريق الرئيسي بين كابول ومدينة قندهار واحتلت جميع مقار المؤسسات الحكومية بعد اشتباكات عنيفة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “تم نقل جميع مسؤولي الحكومة المحلية بمن فيهم حاكم الإقليم نحو كابول”.

وتشهد مدينة قندهار قتالا عنيفا. وقال طبيب مساء يوم الأربعاء إن مستشفى المدينة استقبل عشرات الجثث من أفراد القوات المسلحة وبعض الجرحى من مقاتلي طالبان.

وقالت طالبان إنها سيطرت على السجن الإقليمي في قندهار.

وأضافت الحركة أنها سيطرت على مطارات خارج مدن قندوز وشبرغان في الشمال وفراه في الغرب الأمر الذي يزيد من صعوبة توفير الإمدادات للقوات الحكومية المعزولة.

كما قالت طالبان إنها سيطرت على مقر الحكومة المحلية في لشكركاه عاصمة إقليم هلمند الجنوبي الذي يعد معقلا لنشاط الحركة.

وسعيا لوقف زحف طالبان توجه الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى مدينة مزار الشريف لحشد القيادات المحلية التي سبق أن عمل على تهميشها ويحتاج الآن لدعمها للدفاع عن أكبر مدن الشمال مع اقتراب قوات طالبان منها.

وفي واشنطن ذكر مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن تقريرا للمخابرات الأمريكية قال إن حركة طالبان قد تعزل كابول في غضون 30 يوما وربما تستولي عليها خلال 90 يوما بعد المكاسب السريعة التي حققتها مؤخرا.-(رويترز)