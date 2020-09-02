حركة نشطة على شراء مستلزمات المدارس مع بدء العام الدراسي

عمان- قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي، إن عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة أسهمت بتنشيط حركة شراء مستلزمات المدارس من الزي والأحذية والحقائب.

وقال القواسمي في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، ان الأسواق المحلية شهدت منذ امس الثلاثاء، اقبالا من المواطنين على شراء مستلزمات المدارس، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بعموم مدارس المملكة.

وأوضح ان الطلب على شراء مستلزمات المدارس الاساسية ارتفع الى نحو 35 بالمئة، بعدما كان في الايام الاخيرة التي سبقت بدء الدوام لا تزيد على 15 بالمئة، كون الكثير من المواطنين أجل شراء احتياجات الاسرة حتى يتم حسم موضوع عودتهم للمدارس.

واضاف ان حجم البضائع من مستلزمات المدارس المتوفرة بالسوق المحلية حاليا تقدر بنحو 35 مليون دينار، مقابل 50 مليون دينار خلال موسم العام الماضي، الذي وصلت فيه حركة الشراء والطلب الى 75 بالمئة.

ولفت القواسمي الى ان مدارس القطاع الخاص حسمت أمرها لجهة شراء الزي المدرسي لطلبتها وبدأت تنفيذ الطلبيات الخاصة فيها، ما انعكس على حركة ونشاط السوق، مبينا إن المصانع المحلية وتجار الجملة زودوا قطاع التجزئة باحتياجاته من الزي المدرسي والأحذية والحقائب بكميات تغطي الطلب.

واوضح أن أسعار الزي المدرسي مستقرة وهي نفس أسعار الموسم الماضي،لافتا الى انخفاض أثمان الحقائب والأحذية بمقدار 10 بالمئة لوجود منافسة قوية بين تجار القطاع. واشار القواسمي الى أن أسعار الزي المدرسي الحكومي تتراوح بين 5 و10 دنانير حسب المرحلة الدراسية والموديلات، بينما يبدأ سعر الحقيبة المدرسية من 4 ولغاية 10 دنانير، باستثناء الماركات التي زادت بمقدار 10 بالمئة.

وأكد أن جميع ألبسة الزي المدرسي الحكومي والخاص، هي منتجات أردنية بحسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بعد وقف استيرادها من الخارج.

–(بترا)