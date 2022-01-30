حركة نشطة في “محلات البودي” بعد حوادث المنخفض

عمان – الغد – تشهد محلات “تجليس ودهان” السيارات الأسبوع الحالي حركة نشطة، وفق مراقبين.

وقال المراقبون إن مئات السيارات تعرضت خلال تساقط الثلوج ليل الأربعاء الخميس ولغاية صباح اليوم الأحد، إلى حوادث بسبب الانزلاقات على الطرقات.

وتلقت غرف عمليات مديرية الأمن العام منذ بدء الحالة الجوية، مئات البلاغات عن حوادث وانزلاق المركبات، خلال تساقط الثلوج والانجماد صباح اليوم.

وكانت مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على اعمال التأمين في البنك المركزي الاردني نلجان هاكوز قالت إن نظام التأمين الالزامي للمركبات يغطي الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي وقعت خلال المنخفض الجوي نهاية الاسبوع الماضي ولا تعتبر هذه الأحوال الجوية من الاستثناءات الواردة في النظام ولا تندرج ضمن الكوارث الطبيعية.