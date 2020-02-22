حرمان بروسيا دورتموند من جماهيره في هوفنهايم لموسمين

برلين – أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، استبعاد جماهير بروسيا دورتموند من مؤازرة فريقها في المباريات التي يحل فيها ضيفا على هوفنهايم في الموسمين المقبلين.

وفعَّل الاتحاد قرارا كان اتخذه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بالاستبعاد مع وقف التنفيذ، بعد أن رفع مشجعو دورتموند لافتات مهينة لممول هوفنهايم رجل الأعمال الثري ديتمار هوب، البالغ من العمر 79 عاما، عندما التقى الفريقان في كانون الأول/ديسمبر، على اعتبار أنه سلوك ينم على تهديد.

Borussia Dortmund fans have constantly criticized Hoffenheim owner Dietmar Hopp. Now they've been banned from attending Hoffenheim's stadium for three years.#BVB pic.twitter.com/0xo9mEdVku — DW Sports (@dw_sports) February 20, 2020

وقال الاتحاد في بيان: “تفعيل قرار الاستبعاد يعني أن دورتموند سيلعب كل مبارياته المقبلة خلال الموسمين المقبلين ضد هوفنهايم خارج أرضه من دون أنصاره، بالإضافة إلى ذلك، على دورتموند تعويض هوفنهايم عن تقلص الدخل الناجم عن نقص عدد المتفرجين”.

كما غرم الاتحاد دورتموند 50 ألف يورو (حوالي 54 ألف دولار)، يمكن استخدام 17 ألف يورو منها لتدابير السلامة والوقاية من العنف. (أ ف ب)