حرمان مشجّعين لمانشستر سيتي 5 أعوام بعد إساءات عنصرية

لندن – قضت محكمة في مدينة مانشستر الإنجليزية الجمعة، بمنع حضور مشجعَين لسيتي، بطل الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسمين الماضيين، أي مباراة لخمسة أعوام على خلفية اساءات عنصرية.

ومنع النادي بدوره المشجعَين من دخول ملعبه ستاد الاتحاد مدى الحياة، بعد إدانة أحدهما بالإساءة العنصرية للاعبه رحيم سترلينغ، والثاني لتوجيه إساءات مماثلة الى عناصر مولجين حفظ الأمن في الملعب.

وتعرض لاعب الجناح الدولي لإساءة عنصرية من مشجع فريقه إيان بالدري (58 عاما) خلال احتفاله بتسجيل هدف لفريقه في مرمى ضيفه بورنموث (3-1) ضمن الدوري الممتاز في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وأقر المتهم أمام المحكمة في أيلول/سبتمبر الماضي، بذنبه بتوجيه اساءة عنصرية الى اللاعب ذي البشرة السوداء، وقضت محكمة في مدينة مانشستر اليوم بحرمانه من حضور مباريات كرة القدم خمسة أعوام، و200 ساعة من الخدمة المجتمعية، إضافة الى غرامة مالية قدرها 170 جنيه استرليني (200 دولار أميركي) لتغطية تكاليف المحاكمة.

A Manchester City fan has been banned from football matches for five years for racially abusing Raheem Sterling.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 10, 2020