حرمان 131 طالبا من تأدية امتحان “التوجيهي” لارتكابهم مخالفات

عمان-الغد- أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، الثلاثاء، حرمان 131 طالبا وطالبة في مرحلة الثانوية العامة “التوجيهي” من أداء الامتحان لدورة واحدة أو لدورتين، لارتكابهم مخالفات، وذلك منذ بدء امتحانات “التوجيهي” في 24 حزيران/يونيو الحالي، بحسب موقع قناة المملكة.

وأوضح العجارمة أن الطلبة الذين حرموا من تأدية الامتحان “استخدم معظمهم الهاتف أو تطبيقات تكنولوجية وأجهزة لاقطة”.

وأشار إلى أن طالبا قام بتصوير امتحان مبحث اللغة الإنجليزية وإرساله عبر تطبيق ماسنجر للتواصل الاجتماعي، نافيا في ذات الوقت تسريب أسئلة الامتحان.

وأضاف العجارمة أنه خلال دقائق محدودة مع الجهات المساندة تم تحديد المركز وتم التعرف إلى الطالب واعترف أيضا بهذا السلوك غير الصحيح، وتم حرمانه لدورتين متتاليتين وهذه ليست الحالة الأولى.