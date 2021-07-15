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حرمان 18 مشتركًا بامتحان التوجيهي لدورتين

منذ 3 ساعات
طلبة "توجيهي" يؤدون الامتحان في إحدى القاعات -(الغد)
طلبة "توجيهي" يؤدون الامتحان في إحدى القاعات -(الغد)

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عمان – الغد – أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، حرمان (١٨) مشتركًا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة اليوم، لدورتين امتحانيتين متتاليتين.
وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور أحمد المساعفة، أنه وبهذا القرار يرتفع العدد الإجمالي للطلبة الذين تم حرمانهم إلى( ٢٧٢ ) مشتركًا؛ بسبب استخدام الهاتف النقال أثناء سير الامتحان في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة.
وأشار إلى أنه تم ضبط هذه الأجهزة من خلال تطبيق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات.

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