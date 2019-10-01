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“حريات العمل الإسلامي” تستهجن عدم تمكينها من زيارة معتقلين من قياديي الحزب

منذ يومين
مقر حزب جمعية العمل الاسلامي بمنطقة العبدلي في عمان-(أرشيفية)
مقر حزب جمعية العمل الاسلامي بمنطقة العبدلي في عمان-(أرشيفية)

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عمان – الغد – استهجنت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي “ما قامت به الأجهزة الأمنية من عدم تمكين رئيس اللجنة المحامي عبدالقادر الخطيب وأمين سر اللجنة المحامي هشام الظاهر من زيارة كل من القياديين في الحزب المعتقلين الدكتور منير عقل والدكتور سلمان المساعيد و مقداد الشيخ للمرة الثالثة على التوالي دون مبرر قانوني”.

وأكدت اللجنة، في تصريح صادر عنها اليوم، أن “ما جرى من منع زيارة هؤلاء المعتقلين مخالف لأبسط الحقوق التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتي توجب حضور المحامين خلال مرحلة التحقيق مع موكليهم”.

وجددت اللجنة مطالبتها بـ”الإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين الثلاثة وجميع معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير”.

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