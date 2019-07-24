“حرير” تنظم رحلة لأطفال مرضى السرطان بباص عمّان

نظمت مبادرة حريرالريادية للتنمية والتوعية المجتمعية اليوم الثلاثاء , رحلة بباص عمّان للأطفال المرضى ومرضى السرطان الذين يتلقون علاجهم في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال بمرافقة ذويهم وبحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة , وتأتي الرحلة التي شارك فيها 20 طفلاً وانطلقت من مجمع الشمال باتجاه شارع الأردن مروراً بشارع الشهيد وبالتعاون مع أمانة عمّان ، تلبية لنداء الأطفال المرضى ولتحقيق أمنياتهم بالتجوال في ربوع مدينة عمّان وفي إطار توحيد الجهود المجتمعية والشراكة والتكافل المجتمعي .

وقال مؤسس مبادرة حرير نهاد الدباس إنّ العمل الجماعي والشراكة المجتمعية من قبل قطاعات المجتمع هما السبيل الحقيقي لتذليل جميع الصعوبات وتحقيق الإنجاز الفعلي بما يسهم في إسعاد المجتمع الطفولي وإسناده والوقوف المستمر معه , وأضاف الدباس إنّ المبادرة هي جزء من المعالجة النفسية والمعنوية للأطفال المرضى التي تقوم بها مبادرة حرير الطفولية والإنسانية ضمن منهاجها اليومي المعتاد والمبني على أسس خدمية وتوعوية وعلى مدار السنة ووفق المواصفات والمعايير المعمول بها في هذا المجال .

وتهدف مبادرة حريرالريادية للتنمية والتوعية المجتمعية للتخفيف من المعاناة والصعوبات التي تواجه الأطفال المرضى ومرضى السرطان ورسم الفرحة والسعادة على وجوههم البريئة ، إضافة إلى تجسيد الإنجاز الوطني والإنساني والمجتمعي والتوعوي على أرض الواقع .

وتخللت الرحلة العديد من الفقرات المنوعة التثقيفية والتوعوية عن الصحة العامة وعن التدخين وأضراره على صحة الإنسان و نبذة عن باص عمّان وآلية عمله ومميزاته وصداقته للبيئة .

وحضر الفعالية مدير إدارة السير العقيد الركن باسم الخرابشة ومشاركة مديرية الأمن العام والعلاقات العامة والاعلام فيها ومديرية الدفاع المدني ونائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية الدكتورة ميرفت المهيرات وادارة البيئة في أمانة عمان ومبادرة ارادة روح لمحاربي السرطان وعدد من الشركات الداعمة ومنها شركة هايجين لمستحضرات التجميل .