حريق ثان في إحدى بوابات السفارة الأمريكية في بغداد وإصابات في صفوف المحتجين

بغداد- نشب حريق ثان في إحدى بوابات السفارة الأمريكية ببغداد،الأربعاء، تعرض عدد من المحتجين لإصابات بسبب قنابل الغاز المسيلة التي أطلقت من داخل السفارة الأمريكية

وتاتي أحداث محاولة اقتحام سفارة واشنطن في بغداد من قبل محتجين غاضبين، على خلفية شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع لـ”كتائب حزب الله” في العراق أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذا الفصيل الموالي لإيران. RT