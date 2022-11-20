حريق ضخم وسط العاصمة الروسية قرب 3 محطات لسكك الحديد

اندلع حريق كبير، الأحد، في مستودع كبير بوسط موسكو قرب ثلاث محطات لسكك الحديد تربط العاصمة الروسية بعدّة مدن كبرى في البلاد، بينها سان بطرسبورغ (شمال غرب)، حسبما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية.

وارتفعت سحب الدخان الأسود عالياً وسط ثلج أبيض يغطي الأرصفة أمام محطّات ياروسلافسكي ولينينغرادسكي وكازانسكي القريبة، وفقاً لصور نشرها التلفزيون الروسي.

وتربط القطارات التي تنطلق من هذه المحطات العاصمة الروسية بسان بطرسبورغ (شمال غرب) وكازان (700 كلم شرق موسكو) وفلاديفوستوك (الشرق الأقصى).

واندلع الحريق قرابة الساعة 12:00 ت غ في مستودع من الطوب مؤلف من طابقين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الحالات الطارئة. وكالات