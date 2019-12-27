حريق كبير في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد

بغداد- ارتفعت أعمدة الدخان من داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد اليوم الجمعة، جراء حريق كبير.

وقال مصدر بالشرطة العراقية ، لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ببغداد اليوم الجمعة، إن أعمدة الدخان تصاعدت جراء نشوب حريق في منطقة قريبة من جرف النهر، داخل المنطقة الخضراء ، حيث الحكومة والبرلمان وكذلك مقرات السفارات الأجنبية ولم يذكر المصدر الأمني أية تفاصيل عن حجم الخسائر لكنه قال إن الحريق كبير ووقع في مخازن ومحال تجارية. –(بترا)