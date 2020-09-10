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حريق كبير في مرفأ بيروت (صور وفيديو)

منذ 44 دقيقة

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بيروت – أفادت معلومات عن اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لم تعرف أسبابه بعد.

وبحسب قناة “LBCI”، فقد وقع الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.

من جهتها، أفادت قناة “MTV” بأنّ الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد الحريق في المرفأ علماً أنّ المواد المشتعلة غير خطرة.

وهذا الحريق يأتي بعد حريقٍ وقع في المرفأ أول من أمس. وتثير هذه الحرائق هواجس المواطنين، بعد انفجار الرابع من آب المشؤوم، والذي كان قد بدأ بحريقٍ في المرفأ.

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