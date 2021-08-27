حريق كبير في مركز الأبحاث الفضائية في السويد

ستوكهولم- دمر حريق كبير اندلع في مركز الأبحاث الفضائية “إسرانج” في شمال السويد، جزءا من البنى التحتية لإطلاق الصواريخ المسبار، وفق ما أعلنت المؤسسة في بيان.

وشب الحريق في وقت مبكر من صباح الخميس “خلال تجربة مبرمجة لمحرّك صاروخي يعمل بوقود صلب” وتمّ احتواؤه في نهاية فترة بعد الظهر، بحسب ما أفاد مركز الأبحاث الفضائية.

ولم تسفر الحادثة عن أيّ إصابات، لكن نُقل أفراد من طاقم العمل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وألحق الحريق أضرارا بـ “جزء من البنى التحتية لإطلاق الصواريخ المسبار”، بحسب ما كشف “إسرانج”.

وأوضح البيان أنه “لا يمكن بعد تقدير هول الأضرار وتداعياتها على عمليات الإطلاق”.

ويشكّل المركز المعروف باسمه المختصر “إسرانج” والواقع في منطقة لابلاند السويدية بالقرب من مدينة كيرونا قاعدة أبحاث علمية ومنصة لإطلاق المناطيد والصواريخ المسبار بهدف خصوصا دراسة الشفق القطبي الشمالي ومتابعة إطلاق الصواريخ ومراقبة الأقمار الاصطناعية. (أ ف ب)