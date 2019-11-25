حريق محدود في مدرسة بالسلط

عمان – تابعت وزارة التربية والتعليم باهتمام، الحريق المحدود الذي حدث اليوم الاثنين، في احدى الغرف بمدرسة خولة بنت الأزور في السلط.

واكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، أن الحريق الذي حدث أثناء احتفال المدرسة كان نتيجة تماس كهربائي، تسبب بضيق تنفس لعدد من الطالبات ومعلمة، وجرى نقلهن إلى مستشفى السلط الحكومي وإجراء الإسعافات اللازمة لهن، مبينا أن جميع الطالبات غادرن المستشفى باستثناء طالبتين بقين لمزيد من المتابعة والمراقبة.

وأعرب الجلاد عن شكر الوزارة لكوادر الدفاع المدني ومستشفى السلط الحكومي لتعاملهم مع الحادث بروح المسؤولية العالية.-(بترا)