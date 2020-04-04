حزبيون: مقراتنا وإمكاناتنا تحت تصرف الحكومة

هديل غبون

عمّان- اعتبرت أحزاب معارضة وإسلامية ووسطية أن التحضير للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، “لا يعدّ هاجسا آنيا إلى حين انتهاء جائحة كورونا التي تضرب بدول العالم بما فيه المملكة”، معلنة عبر منصاتها على صفحات التواصل الاجتماعي، عن “تشكيل لجان مساندة في الأحياء، وتسخير مقراتها أو أي من كوادرها، للمشاركة في أي من أعمال الطوارئ بالتنسيق مع الجهات الحكومية”.

وفيما أخذت أحزاب على عاتقها منذ إعلان تفعيل قانون الدفاع في 16 آذار(مارس) الماضي، المشاركة في الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر عرضة للتهميش والضرر جراء حالة الطوارئ، اكتفت أخرى ببيانات صحفية داعمة للإجراءات الحكومية، في وقت رأى حزبيون بحسب ما رصدت “الغد”، أن الحكومة في الظرف الراهن لم تفتح الباب حتى اللحظة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب كلا في ضوء إمكانيته”، مؤكدين أن ما بادرت به أحزابهم ليس مجرد مظاهرة سياسية”.

وقالت الأمينة العامة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي “حشد” عبلة أبوعلبة، إنه منذ اللحظة الأولى بادر الحزب الى تقديم كل مقراته وكوادره لاستخدامات الحكومة، ليس من منطلق “إثبات الحضور السياسي بل انطلاقا من “الالتزام الوطني” ولمواجهة أي استهدافات مستقبلية قد تنجم عن تداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي”.

وقالت أبوعلبة لـ “الغد”، “ندرك أن المشاركة تتطلب تدريبا خاصا وخبراء”، مؤكدة أن كوادر حزبها “جاهزون للتدريب إن تطلب الأمر، فالأزمة تستدعي تداخلات سياسية واجتماعية ونبذل أي جهد لتقديم المشورة”.

وأشارت أبو علبة الى أن لـ”الحزب 9 فروع ومقرات نضعها تحت إمرة وزارة الصحة والخدمة المجتمعية وهذا حال أحزاب ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية”، مبينة أن الحزب “شكل لجانا بين الأحياء من أجل مساعدة عمال المياومة في إربد والأغوار ومادبا ومتابعة قضاياهم وبغطاء قانوني”، فيما اعتبرت أن “الحديث عن التحضير للانتخابات النيابية لا يعد أولوية حاليا في ظل هذه الجائحة”.

من جهته رأى رئيس تيار الاحزاب الوسطية نظير عربيات، وأمين عام حزب العدالة والاصلاح أن الاحزاب “تقف أمام مسؤولية أخلاقية في ظل أزمة صحية عالمية حرجة ينبغي أن نتجاوز مرحلتها الأولى بكل تداعياتها وانعكاساتها في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا”.

وقال عربيات لـ “الغد” إن الأحزاب بالدرجة الأولى وكافة القوى الوطنية “عليها مواجهة وباء الإشاعات التي تصنع الخوف والتوتر والأجواء المشحونة”، داعيا الجميع دون استثناء الى “التحلي بالهدوء والتبصر”.

وأشار الى ان “المجتمع القوي يفرز مناعته تلقائيا من مخزونه السلوكي والأخلاقي ويستمد قوته ومناعته من تلاحمه وتعاضده المبني على قيم التضامن والتكافل والمواطنة والمسؤولية الجماعية”، مشددا على ضرورة قيام الأحزاب بنشر التوعية الصحية المستدامة والتخفيف من التداعيات الاجتماعية من خلال التفاعل التلقائي، لمختلف مكونات المجتمع، والتضامن الجمعي ونشر الثقافة الجمعية لتجاوز المرحلة.

كما دعا عربيات كافة المواطنين الى “التعامل مع قرارات وإجراءات الحكومة بمنتهى الجدية لحماية أنفسهم واهلهم ومجتمعهم، واتباع الإجراءات الوقائية وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومن مصادر الدولة الرسمية”.

الى ذلك، أعلن حزب المؤتمر الوطني “زمزم” في بداية الأزمة عن تبرعه بمبلغ 15 ألف دينار لدعم جهود وزارة الصحة بحسب ما رصدت “الغد”، اكد القيادي في الحزب عبدالمهدي العكايلة في تعليق على منشور عبر “فيسبوك” إن “الأزمة الراهنة لا تتطلب تقديم كوادر بل دعما ماليا للحكومة، فيما أعلن حزب “الشراكة والانقاذ” أيضا عن فتح كل مقراته ووضعها مع كوادره وخدماته اللوجستية تحت تصرف الجهات المختصة، ونشر عددا من الرسائل التوعوية للوقاية من فيروس كورونا.

الى ذلك أعلن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الستة، في بيان في 15 آذار (مارس) الماضي، عن “وضع كافة إمكانياته لتنفيذ برامج الوقاية من هذا الوباء الخطير، حماية لوطننا ولشعبنا”.

ومن بين المبادرت الحزبية الأخرى، إعلان حزب التيار الوطني وضع مستشفى الدكتور أحمد الحمايدة العضو في الحزب وفقا لما نشر على صفحة الحزب الرسمية في 31 آذار (مارس) الماضي تحت تصرف وزارة الصحة بدون مقابل، في حين أطلق حزب جبهة العمل الاسلامي حملة بعنوان “الحملة الاهلية لمواجهة خطر كورونا”، تتولى “إطلاق رسائل توعوية للوقاية من الفيروس، وكذلك حملات دعم من بينها حملة (تفقد جارك) وتوزيع الطرود الغذائية على بعض الأسر المهمشة عبر لجان شبابية في الأحياء”.

كما أعلن حزب الوحدة الشعبية عن إصدار نشرة توعية صحية عبر اللجنة الصحية للحزب، بشكل يومي على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، فيما نشر حزب الوسط الاسلامي بيانا سابقا دعا فيه “المؤسسات الوطنية والشركات الكبرى للتبرع للحكومة والمساهمة في التخفيف من أعباء الأزمة اقتصاديا، إضافة إلى إطلاق حملة توعوية صحية بالمرض والوقاية منه.