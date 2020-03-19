حزب الإصلاح: الحكومة تنجح بمحاربة “كورونا”

عمان-الغد- أعرب حزب الإصلاح عن اعتزازه بجهود الحكومة الفعالة لمحاربة تفشي فيروس “كورونا” المستجد الخطير في الوطن، قائلًا إنه شاهد ولمس التفاعل الحكومي الإيجابي السريع مع تداعيات هذا الوباء دون انتظار لأي اختلافات متوقعة، بل بدأت الاجراءات الضرورية أولاً بأول بتوجيهات مباركة من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي استشعر الخطر على أبناء الوطن، حيث قال “إن الذي يهمني هو المواطن”.

وأوضح الحزب، في بيان أصدره أمس، لقد مثلت الخطوات التي جرى اتخاذها من الحكومة قدوة تحتذى في حسن الادارة وكفاءة القائمين عليها في كل اتجاه؛ صحي وأمني واعلامي واقتصادي وتعليمي ومالي، مؤكدًا “أصبح المواطن الاردني من خلال هذه الاجراءات “متوحدًا” ومسؤولاً ومتفاعلاً ايجابيًا مع هذه الاجراءات”.

وأشار إلى أنه يُحسب لهذه الادارة الحكومية أنها تعاملت بشكل ممتاز مع الوقت المتاح بأعلى درجات المسؤولية، ما صنع الثقة بين الحكومة والمواطنين.

ورأى الحزب “أن هذه السمفونية المنسجمة بين أجهزة الدولة من قيادة وجيش وشعب، تسمح بإذن الله بالانتصار في معركة ازاحة كورونا عن الوطن”.

وأعلن حزب الإصلاح، من باب الواجب الوطني، عن تبرع رمزي بقيمة ألفي دينارٍ إلى وزارة الصحة إيماناً منه بالجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة في مكافحة هذه الجائحة الخطيرة.