حزب الإصلاح يدعو المواطنين لترشيد الاستهلاك والالتزام بتعليمات الحكومة

عمان – الغد – دعا حزب الإصلاح، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، والالتزام بتعليمات الحكومة، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية الاضطلاع بتنظيم وترتيب الأولويات الضرورية، وخصوصًا بالمجال الاقتصادي.

وقال، في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، إن الدولة ستواجه قدر كبير من المسؤوليات، وبالتحديد مسؤوليات اجتماعية شعبية، بالإضافة إلى موضوعي الإنتاج والاستهلاك، معربًا عن أمله أن يتم بناء خطة خماسية تعالج غالبية الاختلالات الاقتصادية، وتتضمن أيضًا كل المجالات.

وأشار الحزب إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وكل أجهزة الدولة المختلفة، من مدنية وعسكرية وأمنية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حتى أصبح الأردن قدوة يحتذى به في هذا المجال.

وأشاد بجهود الحكومة في محاربة وباء كورونا، والكفاءة التي تمتعت بها مختلف أجهزة الدولة الأردنية في كل المجالات، في ظل تلك الجائحة التي باتت تجتاح كل دول العالم،لافتًا إلى أن وسائل إعلام عالمية تطرقت إلى إبداع إدارة الدولة الأردنية

وقدرتها على مواجهة الوباء، من خلال ما اتخذته من إجراءات وقرارات، شهد لها الجميع.

وأكد الحزب ضرورة الاستمرار في مسيرة العطاء الإيجابي، خلال المرحلة المقبلة، والتي من أهم أركانها بدء الاستعداد للمستقبل القريب، فحسن الاستعداد من شأنه تحسين الأداء وبالتالي النجاح.