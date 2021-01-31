حزب الاتحاد الوطني يدعو للالتقاط الرسائل الملكية

عمان- الغد- أكد حزب الاتحاد الوطني أهمية الرسائل التي تضمنها حديث جلالة الملك عبد الله الثاني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس، والذي تناول فيه جلالته عددا من القضايا المفصلية والهامة وبخاصة ما يتعلق منها بالشأن المحلي.

وقال الحزب ان السلطتين التنفيذية والتشريعية، مطالبة اليوم بالتقاط الرسائل الملكية، و وضع خارطة طريق لترجمة الرسائل الملكية على أرض الواقع، وبخاصة ما يتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية الاردنية كقوانين الانتخاب والأحزاب والادارة المحلية.

وبينت الأمانة العامة للحزب، في بيان صحفي اليوم الاحد، ان الرسائل الملكية، تعكس إرادة سياسية قوية للمضي في عملية الإصلاح السياسي والإداري، بما يعزز من قدرة الدولة الأردنية على المضي بكل ثبات وعزيمة وهي تستعد لدخول مئويتها الثانية.

واعتبر الببان، أن إيجاد قوانين انتخاب و أحزاب جديدة تلبي متطلبات عملية الإصلاح السياسي، بات امرا في غاية الأهمية لترسيخ ركائز الحياة السياسية والحزبية في الأردن، باعتبارها رأس الحربة في التنمية والاصلاح، وصولا إلى مجالس نيابية تعبر عن طموح الشارع، والحكومات البرلمانية ذات البرامج التنموية والإصلاحية القابلة للتنفيذ و المعرضة للمساءلة.

و قال ، إن الاحزاب السياسية هي رديف للمؤسسات الحكومية ، ولها دور في تحقيق العدالة والمساواة والتنمية بجميع اشكالها، مبينا ان تعديل قانون الاحزاب يجب ان يراعي ايضا تعزيز مشاركة الاحزاب في الحياة السياسية الاردنية والانخراط فيها، بالاضافة الى تطوير اداء الاحزاب نفسها.