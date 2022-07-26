حزب “الشعب الأردني” تحت التأسيس

قال النائب السابق أمجد المسلماني إن مجموعة عمل تضم عددا من الشخصيات الوطنية والاجتماعية عقدت خلال الفتره السابقة سلسلة لقاءات بهدف تاسيس حزب وطني يحمل اسم “حزب الشعب الأردني”.

وقد تم الانفاق وبعد تحديد مبادىء وأهداف الحزب على ضرورة المبادرة للتواصل مع أحزاب تشترك وتتشابه بنفس المبادىء سعيا للاندماج معها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المسلماني أن الساحه الأردنية مزدحمة بالـحزاب وأن تـأسيس أي أحزاب جديده سيشكل ازدحام اضافي وأن مصلحة العمل الحزبي تقتضي ضرورة الاندماج بين الأحزاب لخلق حياة حزبية فاعلة قادرة على تلبية طموحات المواطنين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه المستمره بالانخراط في العمل الحزبي استعدادا للمرحلة المقبلة ومن هذا المنطلق سوف ينخرط الحزب في فتح حوارات ومشاورات مع بعض الأحزاب المتشابهة من حيث الأهداف والمبادئ والأفكار والخطط الوطنية للوصول إلى صيغة اندماج مشترك بهدف إلى إيجاد عمل حزبي فعال وهادف.