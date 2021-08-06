حزب الله: أطلقنا عشرات الصوارخ على أراض مفتوحة في مزارع شبعا

بيروت – أعلنت منظمة حزب الله اللبنانية، الجمعة مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على شمالي إسرائيل.

وقالت في بيان وصل وكالة الأناضول “تم قصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا، بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم”.

وأضاف الحزب أن القصف “جاء رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أن أكثر من 10 صواريخ، أُطلقت، الجمعة، من لبنان، على شمالي إسرائيل.

وقال الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول “إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية”.

وذكر أن منظومة الدفاع الجوي، اعترضت معظم القذائف، فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة وغير مأهولة.

وأضاف إن البلدات المجاورة للحدود اللبنانية، تعيش “حالة اعتيادية كاملة”.

من جهتها، قالت القناة الإخبارية ” 13″ إن الجيش الإسرائيلي، بدأ بقصف مواقع في لبنان أطلقت منها النيران.

في السياق، أفاد مراسل الأناضول المتواجد في منطقة شبعا، جنوبي لبنان، بأن مجهولين أطلقوا رشقة صاروخية تجاه إسرائيل من بلدة “شوايا” الحدودية.

وذكر أن الجيش اللبناني استنفر قواته في المنطقة الحدودية ويجري دوريات مكثفة بحثا عن مطلقي الصواريخ.

وأشار إلى أن أهالي المنطقة عثروا على شاحنة يوجد عليها منصة لإطلاق الصواريخ.