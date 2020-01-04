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حزب الله اللبناني يتوعد أميركا بـ”رد حازم” على مقتل سليماني

منذ 8 دقائق
حزب الله

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بيروت – نقلت قناة الميادين عن مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية قوله اليوم السبت، إن رد ”محور المقاومة“ الذي تدعمه إيران على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في ضربة جوية أمريكية سيكون حازما.

ويشير محمد رعد زعيم كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني إلى مجموعة من الجماعات التي تدعمها إيران من لبنان إلى اليمن والتي عززت النفوذ العسكري لطهران في المنطقة.

وقال رعد للقناة إن الأمريكيين ”أخفقوا“ في استهدافهم (سليماني) مضيفا أنهم سيشعرون بذلك في الأيام المقبلة. (رويترز)

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