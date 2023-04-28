حزب الله يتسلل إلى إسرائيل (1): خطوة أخرى نحو تغيير قواعد اللعبة

ماثيو ليفيت* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/3/22



على الرغم من أن حادث تسلل عميل من لبنان إلى إسرائيل وتنفيذ عملية فيها شكل تصعيداً كبيراً، إلا أنه يظل أيضاً استمراراً لنمط من السلوك ما يزال قائماً منذ فترة طويلة، يهدف إلى إعادة تشكيل التفاهمات غير الرسمية القائمة منذ حرب العام 2006. وكانت هذه الحادثة هي الأخيرة فقط ضمن سلسلة طويلة من مساعي حزب الله المتزايدة إلى تغيير التفاهمات والخطوط الحمراء التي تحكم صراعه مع إسرائيل. ويركز هذا الجزء من هذا المرصد السياسي على هذه المساعي الذي يقوم بها الحزب نحو إعادة صياغة قواعد اللعبة.

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في شهر آذار (مارس)، تسلل عميل من لبنان إلى إسرائيل باختراقه “الخط الأزرق” الذي رسمته الأمم المتحدة، واستطاع تجنب الدوريات الحدودية وأنظمة الكشف عن بُعد. وبعد أن قطع مسافة ستين كيلومتراً جنوباً باتجاه مفترق “مجيدو”، قام بزرع عبوة ناسفة متطورة من النوع الذي يستخدمه حزب الله اللبناني عادةً، مما أدى إلى إصابة مواطن عربي إسرائيلي بجروح خطيرة عند تفجيرها. ثم استقل سيارة عابرة بينما كانت قوات الأمن تقوم بعملية مطاردة. وعندما أوقفت السلطات السيارة بالقرب من بلدة يعراه الحدودية، خرج السائق منها، لكن العميل رفض الإذعان. ومع أنه كان متسلحاً بحزام ناسف وأسلحة أخرى، فإنه سرعان ما قُتل بالرصاص.

ولم تنشر السلطات الإسرائيلية حتى كتابة هذه السطور النتائج التي توصلت إليها بشأن هوية المشتبه به، لكن الجيش وجهاز مخابرات الـ”شاباك” مقتنعان بأنه كان ينفذ عملية لصالح حزب الله، في حين أعلنت جماعة غير معروفة سابقاً تطلق على نفسها اسم “قوات الجليل- الذئاب المنفردة” مسؤوليتها عن الهجوم عبر منصة “تلغرام”، كما نشرت صوراً لمواقع إسرائيلية مختلفة ولمسؤولين إسرائيليين مرفقة بعبارة “الأهداف التالية”. ومع ذلك، يبدو أن السلطات في إسرائيل وجدت في هذا الادعاء دعاية تهدف إلى تحويل الأنظار عن دور حزب الله. ففي النهاية، هناك القليل من الأشياء التي يمكن أن تمر عبر الحدود من دون موافقة الحزب. كما أن نوع الجهاز المستخدم في الهجوم مرتبط بحزب الله وليس بالجماعات الفلسطينية.

ولعل الأهم من ذلك أن هذه الحادثة كانت الأخيرة ضمن سلسلة طويلة من مساعي حزب الله المتزايدة إلى تغيير التفاهمات والخطوط الحمراء التي تحكم صراعه مع إسرائيل. ويركز هذا الجزء الأول من هذا المرصد السياسي على هذه المساعي نحو إعادة صياغة قواعد اللعبة، بينما يختص الجزء الثاني بتقييم حسابات إسرائيل وخياراتها للرد على الهجوم.

تحريك الأهداف

عندما نشر حزب الله الجزء الأكبر من قواته للدفاع عن نظام الأسد خلال الحرب الأهلية في سورية، كان يسعى إلى كسب الوقت فيما يتعلق بقتاله ضد إسرائيل. وكان ذلك يعني التركيز على مشاريع طويلة الأجل يكون من شأنها تحسين قدرته على مهاجمة إسرائيل في وقت لاحق، مثل الاستثمار في أنفاق الهجوم عبر الحدود واستيراد الصواريخ دقيقة التوجيه وتطويرها. وأمضى حزب الله سنوات طويلة وأنفق مبالغ كبيرة على المشروع الأول؛ حيث قام ببناء الأنفاق التي كشفتها إسرائيل في كانون الأول (ديسمبر) 2018 ودمرتها على مدار الأشهر القليلة التي أعقبت ذلك. وما يزال المشروع الثاني يشكل اليوم تهديداً، على الرغم من الجهود التي بذلتها إسرائيل لمنع عمليات نقل الصواريخ عبر سورية والكشف علناً عن منشآت الصواريخ العاملة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في لبنان.

في الآونة الأخيرة، مع عودة الغالبية العظمى من قوات حزب الله من سورية إلى لبنان، كان الحزب يطمح إلى استعادة مصداقيته بصفته “المقاومة” -وإن كان قد فعل ذلك بطريقة تقلل من احتمالية حدوث رد عسكري إسرائيلي واسع النطاق. في الفترة التي سبقت حرب العام 2006، أخطأ الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في تقدير رد إسرائيل على اختطاف جنودها عبر الحدود. ومع ذلك، وفقاً لمحللين إسرائيليين، يعتقد نصر الله الآن بأن بإمكانه التنبؤ بسلوك العدو بمزيد من الدقة، الأمر الذي دفعه إلى زيادة حدة لهجته والموافقة على سلسلة من الإجراءات الأكثر عدائية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

في السابق، كان التفاهم غير المكتوب يتمثل في عدم قيام حزب الله بمهاجمة إسرائيل طالما كانت عمليات القوات الإسرائيلية تقتصر على استهداف شحنات أسلحته في سورية -ولن يتم تجاوز الخطوط الحمراء للحزب إلا إذا قامت إسرائيل بقصف أهداف على الأراضي اللبنانية أو بقتل عناصر تابعة له في أي بلد. على سبيل المثال، في 1 أيلول (سبتمبر) 2019، أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات على سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية كانت تمر بين المجتمعات الحدودية في أفيفيم وييرون، في رد واضح على هجومين إسرائيليين، تمثل الأول في قصف جوي أدى إلى مقتل عنصرين من حزب الله في سورية، والثاني بهجوم طائرة من دون طيار في بيروت استهدف خلاطاً للوقود يُستخدم لصناعة الصواريخ دقيقة التوجيه.

ولكن في الوقت نفسه، بدأ حزب الله في اتخاذ خطوات لتغيير قواعد اللعبة. فبعد غارة الطائرة المسيرة في بيروت في العام 2019، تعهد نصر الله باستهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء لبنان -سواء كانت تشارك في هجمات أم لا. وبحلول شباط (فبراير) 2022، كان يتفاخر بأن قدرات حزب الله المضادة للطيران أرغمت إسرائيل على الحد بشكل كبير من تحليق طائراتها المسيرة فوق جنوب لبنان والامتناع عن إطلاق مثل تلك الطائرات فوق وادي البقاع طوال أشهر. ويبدو أن بعض هذه المزاعم حظيت بتأكيد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، في نيسان (أبريل)، الذي اعترف بالدفاعات الجوية القوية لحزب الله، وأشار إلى أن الحزب كاد أن يُسقط طائرة إسرائيلية مسيرة في العام 2021، ووصف ما نجم عن ذلك من تقليص رحلات التحليق الجوي لجمع المعلومات الاستخباراتية، وخلص إلى أنه “لم تعد لدى إسرائيل الحرية الكاملة في التصرف في لبنان”.

وبالمثل، خلال الخطاب نفسه الذي ألقاه نصر الله في آب (أغسطس) 2019 وهدد فيه بإسقاط الطائرات الإسرائيلية المسيرة، حذر الجنود الإسرائيليين المتمركزين على طول الحدود للبقاء على أهبة الاستعداد بقوله “بدءاً من اليوم، قفوا على رجل ونصف وانتظروا ردنا”. وفي تموز (يوليو) 2020، أفادت التقارير بأن الجيش أحبط هجوماً لعناصر مسلحين من حزب الله دخلوا الأراضي الإسرائيلية.

ولكن سرعان ما أدى انفجار مرفأ بيروت في آب (أغسطس) 2020 إلى صرف انتباه حزب الله عن التوترات المتصاعدة (على الأقل فيما يتخطى زيادة نقاط المراقبة التابعة له على طول “الخط الأزرق”)، لكن خطاب التهديد عاد مجدداً في العام 2021. فعندما أرسلت إيران شحنة من الوقود إلى لبنان في آب (أغسطس)، حذر نصر الله علناً من أن أي هجوم على الناقلة سيعد هجوماً على الأراضي اللبنانية، وبالتالي سيؤدي إلى قيام حزب الله بالرد على ذلك -وهو تصريح محفوف بالمخاطر وسط تصعيد متبادل بين إسرائيل وإيران ضد مصالح الشحن الخاصة ببعضهما بعضا.

وفي تموز (يوليو) 2022، رفع نصر الله سقف التحدي بتهديده باستهداف منصات الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية إذا باشرت إسرائيل استخراج الغاز من حقل كاريش قبل التوصل إلى اتفاق حدودي بحري مع لبنان. وبعد ذلك بوقت قصير، أُسقطت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت في طريقها إلى منصة كاريش. وعلى الرغم من أن التحقيقات اللاحقة أشارت إلى أنها لم تكن مسلحة، إلا أن الرسالة كانت واضحة؛ فقد حذر نصر الله من أن هذه الطائرات المسيرة هي “مجرد البداية”، وتعهد بخوض حرب بشأن مسألة الغاز إذا لزم الأمر. وتابع حزب الله ذلك بفيديو دعائي يظهر لقطات بطائرة من دون طيار لحقل كاريش بينما يتم استهدافه بسلاح ما على ما يبدو.

وكان استعداد نصر الله للمخاطرة بمواجهة إسرائيل مدفوعاً جزئياً بالضغوط الاقتصادية والسياسية المحلية -ولا شك أنه استمتع بفرصة إخبار الشعب اللبناني بأن أسلحة حزب الله قد وفرت حماية لنقل النفط من إيران وأمّنت التوصل إلى اتفاق أفضل حول الحدود البحرية وحقل الغاز. ومع ذلك، بدا أنه يعتقد أيضاً بأنه من غير المرجح أن ترد إسرائيل على تهديداته بطريقة جادة نظراً لترسانة حزب الله من الصواريخ الدقيقة وأنظمة الدفاع الجوي الكبيرة، بل قدر أن إسرائيل ستقلص رحلات طائراتها المسيرة وستمتنع عن مهاجمة شحنة النفط الإيرانية، وستؤجل استخراج الغاز إلى أن يتم إبرام الاتفاقية البحرية -وفي كل واحدة من هذه الحالات كان تقييمه صحيحاً. إلا أن السؤال الذي يتداوله محللو الاستخبارات الإسرائيليون الآن هو ما إذا كانت هذه السلسلة من التقييمات الدقيقة قد شجعت نصر الله على القيام بمخاطرات أكبر.

سوء التقدير نتيجته التصعيد

في 6 آذار (مارس)؛ أي قبل أسبوع من تفجير مجيدو، ادعى نصر الله أن حزب الله قيد حرية إسرائيل في التصرف لمهاجمة الحزب، من خلال استعادة عملية “توازن الردع”. وفي إشارة إلى الاضطرابات السياسية المستمرة في البلاد، أعلن أن إسرائيل على شفا حرب أهلية، وخلص إلى أن “جميع المؤشرات تشير إلى نهاية” الدولة اليهودية.

وإضافة إلى التفجير، شهد آذار (مارس) ظهور تقارير متزايدة عن مضايقات تتم عبر الحدود ضد الإسرائيليين، مثل توجيه أشعة الليزر على السائقين والمنازل، وإطلاق انفجارات مدوية على الحدود اللبنانية، وصب مياه الصرف الصحي باتجاه البلدات الإسرائيلية. كما عطل حزب الله الجهود الإسرائيلية لتعزيز الحاجز الأمني في عدد من المواقع على طول “الخط الأزرق”.

وتشير هذه العدائية المتسللة -إلى جانب إحساس نصر الله بالقدرة على ردع إسرائيل وإضعاف موقفها العسكري- إلى أن حزب الله سيستمر في محاولة تحريك الأهداف. ومن الجانب الإسرائيلي، تعهد وزير الدفاع، يوآف غالانت، بأن “المسؤول عن الهجوم سيندم على فعلته. سوف نجد المكان والزمان المناسبين وسنضربهم”. ويمكن أن يتأثر القرار بشأن هذا الرد ليس بالاعتبارات الأمنية فحسب، بل بتشكيلة الحكومة المتشددة الجديدة ورغبتها في تخفيف حدة الأزمة الداخلية في إسرائيل أيضاً. وبعبارة أخرى، توفر عوامل متعددة على كلا الجانبين فرصاً كبيرة لسوء التقدير والتصعيد غير المقصود.

*ماثيو ليفيت هو “زميل فرومر ويكسلر” ومدير “برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب” في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومصمم أداة الخريطة التفاعلية التابعة للمعهد التي تغطي أنشطة حزب الله في جميع أنحاء العالم.