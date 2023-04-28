حزب الله يتسلل إلى إسرائيل (2): خيارات الرد الإسرائيلي

نداف بولاك* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/3/22



على إسرائيل أن تتحرك بسرعة على جبهات متعددة لتُظهِر لحزب الله أنها لن تتحاشى التصعيد، خاصة إذا استمر الحزب في اختبارها… ومن ذلك التواصل مع أي محاوِر محتمل مع حزب الله، لإيصال رسالة مفادها بأن المزيد من المحاولات لتغيير قواعد اللعبة غير مقبولة وستواجَه بقوة ساحقة. كما يجب إيصال هذه الرسالة إلى الحكومة اللبنانية، لأن رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات المستمرة ضد إسرائيل سيلحق ضرراً بالدولة اللبنانية، وليس بحزب الله فقط. وبإمكان إسرائيل تمرير هذه الرسالة عبر مختلف المسؤولين الفرنسيين أو الإقليميين الذين يتواصلون مع بيروت وعناصر حزب الله.

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في أعقاب مقتل منفذ الهجوم الذي شنه متسلل من لبنان في بلدة مجيدو الإسرائيلية مؤخرًا، اتضح أمران: أولاً، أنه تم تجنب هجوم أكبر بكثير (كما يناقش لاحقاً في هذا المقال)، وثانياً، أن من المحتمل أن حزب الله كان على علم بما سيحدث وربما يكون قد وافق على العملية، هذا إن لم يكن هو الذي نفذها. إلا أن هذا الاحتمال الأخير مقلق للغاية لأنه يشير إلى استعداد قادة حزب الله للمجازفة والتوجه نحو تصعيد حقيقي مع إسرائيل، حتى لو أنهم يقدرون أن هذه المجازفة بسيطة. وكما نوقش في الجزء الأول من هذا المرصد السياسي، فقد شكل الهجوم دليلاً واضحاً آخر على أن حزب الله قد غيّر قواعد اللعبة في الصراع مع إسرائيل. ولذلك يتعين على صانعي القرار الإسرائيليين أن يوضحوا من جديد خطوطهم الحمراء، وبالقوة إذا لزم الأمر.

دور حزب الله في الهجوم

لم يتم حتى كتابة هذه السطور نشر الكثير من التفاصيل عن الهجوم أو عن هوية الجاني، في حين أن كل ما صدر عن جيش الدفاع الإسرائيلي ووكالات الأمن الإسرائيلية هو بعض المعلومات عن السلاح المستخدم (متفجر شبيه بلغم أرضي) والمسار العام الذي سلكه المنفذ. ومع ذلك، تتوجه معظم أصابع الاتهام نحو حزب الله اللبناني نظراً لسيطرته الأمنية القوية على جنوب لبنان، وخاصة على طول الحدود مع إسرائيل.

صحيح أن حزب الله ليس الجهة الوحيدة المشتبه بتورطها في مثل هذا الهجوم عبر الحدود. على سبيل المثال، رسخت حركة “حماس” وجودها في الساحة اللبنانية في السنوات الأخيرة وقامت ببناء قدرات عسكرية وضمّ مقاتلين محليين إلى صفوفها. أما الجاني المحتمل الآخر فهو إيران، التي تحاول باستمرار إيجاد المزيد من السبل لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من الشمال. ولكن، حتى لو كانت حماس أو إيران أو جهات أخرى متورطة، فلن تتمكن من تنفيذ مثل هذه العملية من دون موافقة حزب الله.

وبالفعل، استحضرت ظروف هجوم مجيدو إلى أذهان الكثيرين في إسرائيل عملية أخرى كان حزب الله قد نفذها في العام 2002، عندما قام بإرسال فلسطينيين عبر الحدود الشمالية لقتل إسرائيليين بالقرب من كيبوتس ماتزوفا. وفي ذلك الوقت، كان الحزب يأمل على الأرجح في أن استخدام الفلسطينيين قد يخفي ضلوعه في الهجوم. لكن من الصعب اليوم على حزب الله أن يخفي آثاره بالنظر إلى أن المنفذ كان قد عبَر حدوده الخاضعة لحراسة مشددة، حاملاً متفجرات متطورة، ومستخدماً سلّماً لتجاوز الحاجز الأمني الإسرائيلي، وهو الأسلوب نفسه الذي اعتمده مهاجمو العام 2002.

خيارات الرد الإسرائيلي

لا شك في أن تحليل المخاطر الذي أجراه حزب الله قائم على ما يجري داخل إسرائيل حالياً، من تزايد الانقسامات الاجتماعية إلى خطة الحكومة للإصلاح القضائي التي جوبهت باحتجاجات شديدة. وباعتبار أن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، يراقب السياسة الإسرائيلية عن كثب ويجيد تحليلها، فربما ظن أن الوقت قد أصبح مناسباً الآن لتحريك الأهداف ورفع مستوى التحدي على الجبهة الأمنية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، كان الحفاظ على الهدوء على الحدود الشمالية أولوية قصوى لإسرائيل في السنوات الأخيرة. لم يكن المسؤولون يريدون اندلاع حرب مع حزب الله، ولذلك حدّوا كثيراً من أنشطة الجيش الإسرائيلي في لبنان، لا سيما تلك التي تستهدف الحزب. وحتى عندما أظهر الحزب أنه على استعداد لاختبار الخطوط الحمراء الإسرائيلية، وعلى الأخص في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي عندما أرسل الحزب طائرات من دون طيار نحو حقل غاز كاريش، وهو موقع مهم استراتيجياً، قامت إسرائيل بإسقاط الطائرات، لكنها لم تتخذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الموقف (على سبيل المثال، استهداف قواعد الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله في لبنان).

ولكن اليوم، لا ينبغي لإسرائيل الاكتفاء بتوجيه أصابع الاتهام وإصدار تصريحات قاسية. ربما كان هجوم مجيدو ليتسبب في مزيد من الأضرار نظراً للمتفجرات الإضافية والأسلحة الأخرى التي كانت بحوزة المنفذ، حتى الجهاز الوحيد الذي تم تفجيره في مجيدو كان من الممكن استخدامه بسهولة لتدمير هدف أكبر مثل حافلة على سبيل المثال. وعلاوة على ذلك، يجب الرد على محاولة حزب الله الواضحة لاختبار (أو تغيير) الخطوط الحمراء لإسرائيل في نقطة حدودية خطرة. وإذا كان نصر الله قد أساء الحكم على إسرائيل، كان ينبغي أن تقوم إسرائيل تبوضيح ذلك من خلال اتخاذ الخطوات الرئيسية الآتية من حيث المبدأ:

• رفع السرية عن أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخباراتية من دون تعريض المصادر الحساسة للخطر، ونشر جميع الأدلة المتعلقة بتورط حزب الله في الهجوم وتحديد جميع الأفراد الذين شاركوا في التخطيط له وتنفيذه. ومن شأن هذا أن يُفهم هؤلاء الأفراد على أقل تقدير، بأنهم تحت مراقبة إسرائيل وأنهم قد يتعرضون للهجوم في أول فرصة ممكنة، بغض النظر عن انتماءاتهم.

• التواصل مع أي محاوِر محتمل مع حزب الله، لإيصال رسالة مفادها بأن المزيد من المحاولات لتغيير قواعد اللعبة غير مقبولة وستواجَه بقوة ساحقة. كما يجب إيصال هذه الرسالة إلى الحكومة اللبنانية، لأن رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات المستمرة ضد إسرائيل سيلحق ضرراً بالدولة اللبنانية، وليس بحزب الله فقط. وبإمكان إسرائيل تمرير هذه الرسالة عبر مختلف المسؤولين الفرنسيين أو الإقليميين الذين يتواصلون مع بيروت وعناصر حزب الله.

• النقطة الأخيرة والأكثر أهمية هي الاستعداد للتصعيد. للأسف، انقضت أيام الحفاظ على الهدوء في الشمال بأي ثمن، لا سيما وأن حزب الله لم يعد يؤمن بأن إسرائيل مستعدة للرد بقوة. وكانت آخر مرة ظن فيها التنظيم أن إسرائيل ضعيفة في العام 2006، وبالتالي أدت عملياته العابرة للحدود (على سبيل المثال، اختطاف جنود إسرائيليين) إلى حرب تسببت بدمار كبير تركز معظمه في لبنان. لذلك إذا حاول حزب الله تحدي إسرائيل مجدداً، يجب أن تكون إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراءات قوية مثل استهداف قادة الحزب ومقراته في لبنان، حتى وإن كان ذلك يخاطر بتبادل إطلاق نار مكثف أو خوض حرب. ويجب أن تشمل الاستعدادات ذات الصلة لهذا الخيار زيادة المراقبة على مسؤولي حزب الله، بشكل علني وسري، وربما حتى نقل بعض الوحدات العسكرية إلى الشمال. على حزب الله أن يعرف أن إسرائيل لم تعد تتهرب من القتال، لأن هذه قد تكون الطريقة الوحيدة لإجبار الحزب على العودة إلى قواعد اللعبة القديمة والمقبولة والابتعاد عن شفير حرب لا يبدو أنه يريدها أيضاً.

من المعلوم أن إسرائيل تصب تركيزها حالياً على كيفية التعامل مع مجموعة من المشاكل من العيار الثقيل في الداخل. ولكن، بسبب انعدام هذا الاستقرار الداخلي على وجه التحديد، من المهم جداً إرسال الرسائل الصحيحة إلى الخصوم مثل حزب الله. ومن خلال إرسال مثل هذه الرسائل، سيكون بإمكان إسرائيل أن تثبت أنها ما تزال قوة هائلة وأنه لا ينبغي اختبارها خلال هذا الوقت.

*نداف بولاك: زميل “ديان وجيلفورد جليزر فاونديشن” السابق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ويعمل حالياً كمحلل لشؤون مكافحة الإرهاب في “رابطة مكافحة التشهير”، وهو محاضر في “جامعة رايخمان” وزميل سابق في “برنامج مؤسسة دايين وغيلفورد غليزر” في معهد واشنطن.