حزب الله يدمر آلية عسكرية إسرائيلية والاحتلال يرد بقصف جنوب لبنان

بيروت- أعلن حزب الله الأحد عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة افيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان بعد اسبوع على اتهامه لإسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت وقتل اثنين من عناصره في غارة في سوريا، وفق ما نقلت قناة المنار التابعة له.

وقال حزب الله في بيان إنه “عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول (سبتمبر) 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل الأحد بعد تعهد حزب الله الانتقام من هجوم بطائرتين مسيرتين نفذ قبل أسبوع في الضاحية الجنوبية لبيروت، واتهم الحزب إسرائيل بالوقوف خلفه.

وأكد الجيش إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش.

وذكر الجيش في بيان أن ”عددا من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة لجيش الدفاع الإسرائيلي ومركبات عسكرية. ثبت وقوع عدد من الإصابات“.

وأضاف البيان ”جيش الدفاع الإسرائيلي يرد بإطلاق النار صوب مصادر النيران وأهداف في جنوب لبنان“.-(وكالات)