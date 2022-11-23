حزب النهج الجديد ينظم ملتقى وطنيا بحضور جماهيري ملفت في الأغوار الجنوبيه

نظم حزب النهج الجديد ملتقى وطني في لواء الأغوار الجنوبية، اليوم الاربعاء، بحضور جماهيري كبير جدا من أبناء اللواء يمثلون رؤساء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات بالإضافة إلى العنصر الشبابي.

وتخلل الملتقى عرضاً لأبرز إنجازات الحزب خلال الفترة الماضية وبرنامجه الوطني المستقبلي والذي سيضم جزءا خاص في تنمية المنطقة وتحسينها سواء على صعيد التمكين الإقتصادي اوالتوعيةوالتمكين السياسية و الحزبي.

وقد أكد الأمين العام للحزب الدكتور فوزان البقور في كلمته خلال الملتقى، على أهمية اللواء المكتسبة من تنوع الفرص فيه في القطاع الزراعي ومساهمته في الناتج القومي وضرورة تلمس الإحتاجيات والتحديات التي تواجه هذا القطاع في اللواء والعمل على تظمينها في برنامج الحزب كما وأشار البقور الى حجم الطاقات والمخزون البشري الشبابي الكبير الذي يمتاز به اللواء .

كما أكد أهمية البدء بالعمل الحقيقي لتحسين وتطوير اللواء للوصول إلى حياة كريمة تليق بأبنائه، مشيرا إلى أن أهم دور يجب أن تلعبه الأحزاب في تطوير المنطقة هو إدراج اللواء في برامجها الحزبية الاقتصادية والتنموية بشكل عام لتسليط الضوء على واقع الفرص وأبرز التحديات التي تواجهه.

كما قام الدكتور البقور بإلقاء الضوء على أهم التحديثات الخاصه بمنظومة القوانين لتطوير الحياة السياسيه مثل قوانين الاحزاب والانتخاب والتعديلات الدستوريه التي رافقتها حيث يعتبر ذلك جزء أساس من واجب الأحزاب في نشر حالة الوعي السياسي في ضل القوانين الجديده .

وألقت الطفله زهرة العلا قصيده شعرية وطنيه لامست قلوب الحضور .

كمت ألقى كلمة الشباب المهندس منتصر الخصبه والتي بيّن خلالها أن الشباب هم المحرك الرئيس في عملية التحديث والتطوير السياسي ومستقبل الوطن.

كما ألقى كلمة المجتمع المحلي مدير التربيه السابق والناشط المجتمعي الدكتور خلف نزال ثمن فيها مبادرة الحزب وبرنامجه المتضمن إيلاء اللواء جل الأهمية، مؤكدا أن الدور الحقيقي للأحزاب هو ما تنتظره المنطقة من حيث تسليط الضوء على أهم الفرص التي يتميز فيها لواء الأغوار الجنوبيه.

وفي نهاية الملتقى تم عقد جلسة حوارية بين الحزب وقياداته وأبناء وبنات اللواء امتازت بالشفافية والوضوح والمصداقية المطلقة في الإجابات من قبل الحزب، وتم طرح تفصيلات لبرنامجه وخططه المستقبليه.

